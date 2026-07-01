गुजरात: अहमदाबाद में 1.82 करोड़ रुपए मूल्य के एम्बरग्रीस के साथ तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद, 1 जुलाई (आईएएनएस)। वार्षिक रथ यात्रा से पहले स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) जोन-7 द्वारा की गई कार्रवाई में अहमदाबाद के सरखेज इलाके से 1.823 किलोग्राम एम्बरग्रीस (जिसे व्हेल की उल्टी के नाम से भी जाना जाता है) के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 1.82 करोड़ रुपए से अधिक है।

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यह अभियान शहर की पुलिस द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित वन्यजीव प्रजातियों के उत्पादों के अवैध व्यापार, भंडारण और परिवहन पर निगरानी तेज करने के बाद चलाया गया।

गश्त के दौरान प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर, पुलिस सब-इंस्पेक्टर एचडी वाघेला के नेतृत्व में एलसीबी जोन-7 की एक टीम ने सरखेज इलाके में एसपी रिंग रोड पर सनाथल पुल के पास तीन लोगों को रोका।

पुलिस ने 1.823 किलोग्राम एम्बरग्रीस बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,82,30,000 रुपए है, साथ ही 5,000 रुपए का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 1,82,35,000 रुपए आंका गया है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुरेंद्रनगर जिले के लिंबडी निवासी 27 वर्षीय विश्वराजसिंह चुडासमा, लिंबडी निवासी 24 वर्षीय दर्शन सभाद और अहमदाबाद जिले के चांगोदर निवासी 25 वर्षीय वीरपालसिंह राठौड़ के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त (जोन-7) शिवम वर्मा ने बताया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ लक्षित कार्य योजना के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं।

वर्मा ने कहा कि अहमदाबाद नगर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक के मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी। इसी योजना के तहत, एलसीबी जोन-7 को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति सरखेज पुलिस थाना क्षेत्र में अंबरग्री बेच रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अंबरग्री का कब्जा और बिक्री अवैध है; इसलिए, छापेमारी की गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि जब्त की गई सामग्री का वजन 1.823 किलोग्राम है और इसका अनुमानित बाजार मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है।

--आईएएनएस

एमएस/