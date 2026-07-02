गुजरात: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीन साल से फरार दो विचाराधीन कैदियों को गिरफ्तार किया

अहमदाबाद, 2 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को अपने 'ऑपरेशन करावास' अभियान के तहत दो विचाराधीन कैदियों को गिरफ्तार किया है। इन कैदियों को 2023 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल नहीं लौटाया गया था और आरोप है कि उन्होंने लगभग तीन साल तक भेष बदलकर और गुजरात भर के मंदिरों के बाहर भीख मांगकर गिरफ्तारी से बचने में बिताए।

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आरोपियों की पहचान अशोक उर्फ ​​महाराज पटेल (48) और उनकी पत्नी रेणुका पटेल (51) के रूप में हुई है। इन्हें शहर के रामोल इलाके में हनुमान नगर के सामने सीटीएम पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि दंपति फुटपाथ पर रह रहे थे और अपना वेश बदलकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के बाहर भीख मांगते थे।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, दोनों अहमदाबाद सेंट्रल जेल में कई आपराधिक मामलों के सिलसिले में विचाराधीन कैदी थे, जिनमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और निषेध अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।

अशोक (विचाराधीन कैदी संख्या 6737) और रेणुका (विचाराधीन कैदी संख्या 353) को 5 अगस्त, 2023 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और उन्हें 9 अगस्त, 2023 को अहमदाबाद केंद्रीय जेल में आत्मसमर्पण करना था।

हालांकि, जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद वे वापस नहीं लौटे और तब से फरार थे।

दंपति के सीटीएम क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिलने पर, अपराध शाखा के अधिकारियों ने निगरानी रखी और उन्हें हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तारी के बाद दोनों को अहमदाबाद केंद्रीय जेल में उनकी शेष सजा काटने के लिए सौंप दिया गया।

पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि अशोक का आपराधिक इतिहास 2015 से है, जिसमें मेघानीनगर, वेजलपुर, ओधव, शाहिबाग, काम्भा, रणपुर और कपड़वनज ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामले शामिल हैं।

इन मामलों में गुजरात जुआ अधिनियम, पीओसीएसओ अधिनियम, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, अपहरण, दुष्कर्म और जालसाजी शामिल हैं।

रेनूका शाहिबाग, कांभा, रणपुर और कपड़वनज ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई ऐसे ही मामलों में आरोपी है, जिनमें पीओसीएसओ अधिनियम, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां क्राइम ब्रांच के चल रहे 'ऑपरेशन करावास' अभियान के तहत की गई हैं, जिसका उद्देश्य फरार कैदियों का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना है।

--आईएएनएस

एमएस/