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गुजरात: अहमदाबाद एयरपोर्ट से 34.29 लाख रुपए का सोना जब्त

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 16, 2026, 03:40 PM
गुजरात: अहमदाबाद एयरपोर्ट से 34.29 लाख रुपए का सोना जब्त

अहमदाबाद, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद कस्टम्स ने अबू धाबी से आई एक महिला यात्री से 233 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 34.29 लाख रुपए से ज्यादा है। आरोप है कि महिला ने सोने को अपने कपड़ों में छिपाकर भारत में तस्करी करने की कोशिश की थी।

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने गुरुवार को सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री को रोका, जो अबू धाबी से फ्लाइट 3एल-111 से आई थी। यह कार्रवाई यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई थी।

जांच के दौरान अधिकारियों को यात्री के बुर्के के अंदर छिपाकर रखे गए 24 कैरेट सोने के दो टीटी बार मिले, जिनका कुल वजन 233 ग्राम था।

अधिकारियों ने कहा, "कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी से बचने के इरादे से सोना छिपाया गया था।"

जब्त किए गए सोने की बाजार कीमत 34,29,216 रुपए है। इसे कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि तस्करी की कोशिश से जुड़े हालात का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

यह ताजा मामला अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाल के हफ्तों में पकड़ी गई सोने की तस्करी की घटनाओं की कड़ी में एक और मामला है।

7 जुलाई को एआईयू ने अबू धाबी से आई एक महिला यात्री से 98.78 लाख रुपए कीमत के 729 ग्राम सोने के गहने जब्त किए थे।

कथित तौर पर गहने उसके हैंडबैग और कपड़ों के नीचे छिपाकर रखे गए थे। यह जब्ती भी यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई थी। उस मामले में जांच अभी जारी है।

इससे पहले 12 जून को अहमदाबाद कस्टम्स ने हाल के समय की अपनी सबसे बड़ी जब्तियों में से एक को अंजाम दिया, जब अधिकारियों ने दुबई-अहमदाबाद फ्लाइट के टॉयलेट स्पीकर कम्पार्टमेंट से 2,799.3 ग्राम वजन और लगभग 4.27 करोड़ रुपए कीमत के 24 विदेशी सोने के बिस्कुट बरामद किए।

अधिकारियों ने कहा कि सामान छिपाने के तरीके से संगठित तस्करी की कोशिश का संकेत मिलता है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

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