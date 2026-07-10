गुजरात: 9 नए नगर निकायों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए मुफ्त सरकारी भूमि मिलेगी

गांधीनगर, 10 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को नौ नवगठित नगर निगमों को आवश्यक नागरिक अवसंरचना विकसित करने में सहायता के लिए पांच वर्षों के लिए मुफ्त सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

Read More

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लिया गया यह निर्णय मेहसाना, नाडियाड, आनंद, नवसारी, वापी, मोरबी, गांधीधाम, सुरेंद्रनगर और पोरबंदर के नगर निगमों पर लागू होता है।

सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के विस्तार के साथ-साथ उन्हें बुनियादी नागरिक सेवाएं अधिक कुशलता से प्रदान करने में सक्षम बनाना है।

इस निर्णय के तहत नगर निगमों को शहरी विकास के लिए आवश्यक माने जाने वाले 11 श्रेणियों की सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकारी भूमि निःशुल्क प्राप्त होगी। यह लाभ अगले पांच वर्षों तक उपलब्ध रहेगा।

इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं में नगर सेवा सदन के कार्यालय भवन, अग्निशमन केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल शोधन संयंत्र, भूमिगत सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति अवसंरचना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, वर्षा जल निकासी व्यवस्था, बालवाड़ी (आंगनवाड़ी) और टाउन हॉल, सामुदायिक हॉल और सम्मेलन केंद्र जैसे सार्वजनिक भवन शामिल हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, नौ नगर निकायों को पहले 'ए' श्रेणी की नगरपालिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था और हाल ही में उन्हें नगर निगमों में उन्नत किया गया है।

इस परिवर्तन में उनके अधिकार क्षेत्र में काफी नए क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं, जिससे नागरिक अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकता बढ़ गई है।

इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नव विस्तारित नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला स्तर पर भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है।

पिछले वर्ष 1 जनवरी को गुजरात मंत्रिमंडल द्वारा नौ 'ए' श्रेणी की नगरपालिकाओं के उन्नयन को मंजूरी देने के बाद नौ नगर निगमों का गठन किया गया था। यह 2010 में गांधीनगर नगर निगम के गठन के बाद 14 वर्षों में राज्य में नगर निगमों का पहला विस्तार था।

इस कदम से गुजरात में नगर निगमों की कुल संख्या आठ से बढ़कर 17 हो गई।

निर्वाचित नगर निकायों के गठन तक जिला कलेक्टरों को आरंभ में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।

--आईएएनएस

एमएस/