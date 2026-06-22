गुजरात 38,400 स्कूलों में 28 लाख से ज्यादा बच्चों को शामिल करने के लिए स्कूल एनरोलमेंट ड्राइव शुरू करेगा

गांधीनगर, 22 जून (आईएएनएस)। गुजरात में 23 जून से शुरू होने वाले तीन दिन के 'शाला प्रवेशोत्सव (स्कूल नामांकन उत्सव) और कन्या केलवणी' अभियान के दौरान राज्य भर के स्कूलों में लगभग 28.58 लाख बच्चों का नामांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर के बी.एन. हाई स्कूल से इस राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे।

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जिस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उसे अभियान के 24 वें संस्करण के लिए लॉन्च स्थल के रूप में चुना गया है, जिसे उन्होंने 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्कूल नामांकन को प्रोत्साहित करने और शिक्षा में भागीदारी में सुधार करने के लिए शुरू किया था।

वडनगर में, पटेल एक आंगनवाड़ी केंद्र में दो बच्चों सहित, बालवाटिका से कक्षा 11 तक 389 छात्रों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करने वाले हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, नामांकन अभियान 23 से 25 जून तक चलाया जाएगा और पूरे गुजरात में 38,400 स्कूलों को कवर किया जाएगा।

1 जून तक पांच वर्ष से अधिक और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालवाटिका में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि उसी तिथि को छह वर्ष से अधिक और सात वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में नामांकित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम छात्रों को स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर पर स्थानांतरित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। जो बच्चे कक्षा 8 पास कर चुके हैं उन्हें कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जो बच्चे कक्षा 10 पास कर चुके हैं उन्हें कक्षा 11 में दाखिला दिया जाएगा।

यह अभियान, जिसे सरकार चल रही शैक्षिक आउटरीच पहल के रूप में वर्णित करती है, उसके 24वें वर्ष को चिह्नित करता है।

तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवाओं के अधिकारियों सहित वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि नामांकन गतिविधियों में भाग लेने के लिए राज्य भर के स्कूलों का दौरा करेंगे।

लगभग 465 गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के स्कूलों का दौरा करके और प्रवेश में सहायता करके कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है।

अपने दौरे के दौरान, अधिकारी स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के परामर्श से स्कूलों के शैक्षणिक प्रदर्शन, भौतिक बुनियादी ढांचे और अन्य उपलब्धियों की भी समीक्षा करेंगे।

राज्य सरकार ने कहा कि नामांकन उत्सव स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावकों और निवासियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने और जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने में सामुदायिक भागीदारी की केंद्रीय भूमिका होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एससीएच