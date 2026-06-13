गुजरात: 14 जून को होगी लोकरक्षक कैडर के पदों के लिए कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा

गांधीनगर, 13 जून (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक, लोकरक्षक कैडर के कुल 12733 पदों के लिए कुल 2,63,345 कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा 14 जून 2026 को राज्य के कुल 879 स्कूलों/कॉलेजों में होगी, जिसकी तैयारी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पूरी कर ली है।

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कैंडिडेट्स इस बात का खास ध्यान रखें कि वे कॉल लेटर में लिखा कोई भी मना किया हुआ लिटरेचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम न ले जाएं। वे अपने परीक्षा सेंटर पर समय पर पहुंचें। ताकि बायोमेट्रिक्स और वेरिफिकेशन समय पर पूरा हो सके।

परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की सही जानकारी के लिए, कैंडिडेट्स सिर्फ गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) देखते रहें।

गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन लोकरक्षक कैडर की लिखित परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं।

वहीं, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक), हैदराबाद ने देशभर में स्थित विभिन्न केंद्रों/स्थानों के लिए संविदात्मक आधार पर भर्ती के लिए अलग-अलग कुल 87 पदों पर रिक्तियों की घोषणा एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके की है।

सी-डैक की ओर से जारी 87 रिक्तियों में एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट (इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज) का 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर (बीसी-साइब सेक) के 13, प्रोजेक्ट इंजीनियर (बीसीटी) के 2, प्रोजेक्ट इंजीनियर (सीएस-एआई और एमएल) के 2, प्रोजेक्ट इंजीनियर (साइबर सुरक्षा-बीसी-एआई-एमएल) के 9 (हैदराबाद-7 पद, दिल्ली-2 पद), प्रोजेक्ट इंजीनियर (साइबर सिक्योरिटी - ऑडिट और ऑपरेशन्स) के 4, प्रोजेक्ट इंजीनियर (डेटा एनालिस्ट) के 3 (हैदराबाद-2 पद, दिल्ली-1 पद), प्रोजेक्ट इंजीनियर (डेवलपर्स) के 5, प्रोजेक्ट इंजीनियर (फुल स्टैक डेवलपर) के 4, प्रोजेक्ट इंजीनियर (टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन) का 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर (वीएलएसआई - डी एंड वी - चिप डिजाइन) के 6, प्रोजेक्ट इंजीनियर (वीएलएसआई) के 2, प्रोजेक्ट मैनेजर (साइबर सुरक्षा) का 1, प्रोजेक्ट मैनेजर (आईएस) के 2, प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रोग्राम मैनेजर (बीसी-वेब ऐप डेव-साइबर सुरक्षा) का 1 प्रोजेक्ट ऑफिसर (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट - एफ एंड ए) का 1, सीनियर पीएमयू एसोसिएट का 1, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (साइबर सेक एंड फोरेंसिक) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (साइबर सेक-एआई/एमएल) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (साइबर सिक्योरिटी - ऑडिट एंड ऑपरेशंस) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (फुल स्टैक डेवलपर) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (क्वांटम कंप्यूटिंग - एआई) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (सर्वर मैनेजमेंट एंड सिस्टम एडमिन) का 1, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (वीएलएसआई - डी एंड वी - चिप डिजाइन) के 6, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (वीएलएसआई) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/मॉड्यूल लीड/प्रोजेक्ट लीडर (साइबर सेक-बीसी-वेब ऐप डेव) के 2, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/मॉड्यूल लीडर/प्रोजेक्ट लीडर (साइबर सेक) के 3, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/प्रोजेक्ट लीड/मॉड्यूल लीड (सीएस-एआई एंड एमएल) के 2 और सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/प्रोजेक्ट लीडर (बीसीटी) के 3 पद शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/