गाजीपुर के होटल व्यवसायी के बेटे की हत्या के मामले में दो और गिरफ्तार

गाजीपुर, 16 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक होटल व्यवसायी के बेटे की हत्या के मामले में दो और गिरफ्तारियां की गई हैं। पिछले महीने गाजीपुर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में होटल व्यवसायी आलोक राय के 29 वर्षीय बेटे विनीत राय की चार नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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आरोपियों में से एक 1,00,000 का इनामी कमलेश बिंद पुलिस कार्रवाई में मारा गया, जबकि मुख्य आरोपी शंकर पांडे अभी भी फरार है।

नामजद लोगों के अलावा, कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। मामले की कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने कथित हत्या के संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राकेश मिश्रा ने कहा कि विनीत राय हत्याकांड के संबंध में कमलेश बिंद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका था। इसी हत्याकांड के सिलसिले में कोतवाली पुलिस ने पहले अज्ञात दो आरोपियों - शिवम दुबे और रहमान अली उर्फ ​​गोल्डन - को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

मिश्रा ने कहा कि सबूतों के आधार पर यह पता चला है कि दोनों आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे और अपराध में शामिल थे।

अधिकारियों के अनुसार, दोनों को गाजीपुर के चौकिया मोड़ ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

आईएएनएस से पहले हुई बातचीत में, पीड़ित के पिता ने कथित जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता को इस घटना का कारण बताया और आरोप लगाया कि पुलिस बल के सदस्य गिरोह के सदस्यों के साथ सांठगांठ में हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुठभेड़ और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की।

--आईएएनएस

एमएस/