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गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से किया संकल्प पूरा करने का आह्वान, कहा-'2029 तक गांधीनगर में 20 प्रतिशत होगा ग्रीन कवर'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 09:42 AM
गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से किया संकल्प पूरा करने का आह्वान, कहा-'2029 तक गांधीनगर में 20 प्रतिशत होगा ग्रीन कवर'

अहमदाबाद, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को 2029 के संसदीय चुनावों तक गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरित आवरण को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया और निवासियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रत्येक घर में छत पर सौर पैनल लगे हों।

अहमदाबाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में हरियाली पहले ही लगभग 11.23 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है और उन्होंने नागरिकों से अगले तीन वर्षों में इस आंकड़े को लगभग दोगुना करने में मदद करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "मेरा व्यक्तिगत संकल्प है कि 2029 के चुनावों तक इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए। हम सभी को मिलकर पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 20 प्रतिशत हरियाली का लक्ष्य हासिल करना होगा।"

उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों से अपील की कि वे खाली जमीन का उपयोग वृक्षारोपण के लिए करें और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक जनभागीदारी आवश्यक होगी।

वृक्षारोपण अभियान के साथ-साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निर्वाचन क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा का विस्तार करने के लिए एक समानांतर आंदोलन का आह्वान किया।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए हालिया आकलन का हवाला देते हुए कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हैं।"

उन्होंने अपार्टमेंट एसोसिएशनों और मकान मालिकों से सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने का आग्रह किया ताकि छतों पर उत्पन्न बिजली से लिफ्ट और स्ट्रीट लाइट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को बिजली मिल सके और साथ ही घरेलू बिजली बिलों में कमी आ सके। एचएम शाह ने कहा, "एक भी घर, अपार्टमेंट या छत सौर पैनलों के बिना नहीं रहनी चाहिए।"

गृह मंत्री शाह ने निवासियों से दो दीर्घकालिक सार्वजनिक अभियानों को अपनाने की अपील भी की। इसके साथ ही पेड़ लगाना और छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना।

उन्होंने कहा, "अपने समाज के एक भी कोने को पेड़ के बिना न छोड़ें। दूसरे, एक भी घर ऐसा न हो जिस पर छत पर सौर पैनल न लगे हों।"

कार्यक्रम के दौरान, गृह मंत्री शाह ने कहा कि रविवार दोपहर तक गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे दिन में बाद में थलतेज, सरखेज और स्टेडियम वार्डों में वृक्षारोपण अभियानों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।

शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित एक व्यापक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अहमदाबाद भर में 101 ऑक्सीजन पार्कों और कई नागरिक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ वृक्षारोपण की पहल की गई।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम