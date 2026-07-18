गंगा आरती में भावविभोर हुईं दिल्ली की मुख्यमंत्री, दशाश्वमेध घाट पर किया पूजन

वाराणसी, 18 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी प्रवास के दौरान विश्वविख्यात दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में सपरिवार शामिल होकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया।

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मां गंगा की आरती के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति में डूबी नजर आईं। उन्होंने मां गंगा का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया, दीप प्रज्ज्वलित किया और आरती के दौरान कई बार हाथ उठाकर 'हर-हर गंगे' और मां गंगा की जय के उद्घोष के साथ अपनी आस्था प्रकट की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट के लिए रवाना हुईं। गंगा की लहरों के बीच नौकायन करते हुए उन्होंने काशी के घाटों की स्वच्छता, सुंदरता और भव्यता को करीब से देखा। यात्रा के दौरान वह घाटों के इतिहास, पौराणिक परंपरा और धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी लेने में विशेष रुचि दिखाती रहीं। काशी की सांस्कृतिक विरासत और घाटों के संरक्षण को देखकर उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की।

दशाश्वमेध घाट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सपरिवार मां गंगा का पूजन किया और दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ विश्वविख्यात गंगा आरती का अवलोकन किया।

आरती सम्पन्न होने के बाद गंगा सेवा निधि की ओर से सुशांत मिश्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न (मोमेंटो) भेंट कर सम्मानित किया।

गंगा आरती के उपरांत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गंगा में नौका विहार का आनंद लिया।

इस दौरान उनके साथ आयुष जायसवाल, नम्रता चौरसिया, आयुषी श्रीमाली, नवरतन राठी, संतोष सोलापुरकर और पूजा पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों ने भी इस आध्यात्मिक पल का साक्षी बनकर उनका अभिवादन किया।

--आईएएनएस

एमएस/