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गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 14, 2026, 07:23 AM
गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

गोंडा, 14 जून (आईएएनएस)। गोंडा की कर्नलगंज पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप की संयुक्त टीम से अपराधियों की मुठभेड़ में एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई जबकि उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) राधेश्याम राय ने बताया, "कर्नलगंज पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की संयुक्त टीम और अपराधियों के बीच शनिवार रात को मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान रामचंद्र नामक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके दो साथियों नईम और चांद बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया।

एएसपी (पश्चिम) ने बताया, "शुरुआती पूछताछ में पता चला कि वे चोरों के एक अंतरजनपदीय गिरोह का हिस्सा हैं जिसमें कई और साथी भी शामिल हैं। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने उनके पास से देसी पिस्तौल, एक कारतूस और चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया है।"

बता दें कि गाज़ियाबाद के लोनी में शनिवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनसीआर में छह से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

एएसपी सिद्धार्थ गौतम की ओर से जानकारी दी गई थी कि 30 मई को लोनी पुलिस स्टेशन में गनोली गांव से ओंकार सिंह के अपहरण की घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद, घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही थीं। आरोपी के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा के साथ घटना में शामिल कार भी बरामद की गई थी। एएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम