अनुब्रत मंडल का पूर्व बॉडीगार्ड सैगल हुसैन गिरफ्तार, बीरभूम के पत्थर खदान मालिक की तलाश

कोलकाता, 16 अगस्त (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को लगभग 22 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।

सहगल को बीरभूम जिले के बोलपुर में उसके फ्लैट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज बीरभूम की सूरी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सहगल हुसैन के बोलपुर वाले फ्लैट से लगभग 800 ग्राम सोना और 13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, बीरभूम के पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में उनके घर की तलाशी ली जा रही थी। तुलु मंडल पर पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप है। कुछ दिन पहले तुलु मंडल के रिश्तेदार मिनार मंडल के घर से 28.5 करोड़ रुपए और 15 किलो सोना बरामद किया गया था।

पुलिस तुलु मंडल की तलाश कर रही है, जो अभी फरार है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

शनिवार को इस मामले से जुड़ा सुराग मिलने के बाद पुलिस ने बोलपुर के बाईपास इलाके में सहगल के फ्लैट पर छापा मारा।

सूत्रों के मुताबिक, सोने और कैश के अलावा सहगल के फ्लैट से जमीन के कई दस्तावेज भी मिले। पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। सूत्रों ने बताया कि फ्लैट से जमीन के 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल के साथ करीबी संबंधों के कारण इलाके में उसका काफी दबदबा था। मंडल अभी मवेशी तस्करी मामले में जमानत पर बाहर हैं। जांचकर्ताओं का शुरुआती अनुमान है कि सहगल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तुलु मंडल को भ्रष्टाचार करने में मदद की थी।

बीरभूम की सूरी कोर्ट में तुलु मंडल को पेश होने के लिए कहा गया है, हालांकि वह अभी तक सबके सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अपने वकील के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दाखिल की है।

मंडल ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए एक केस भी दायर किया है। उनकी कई संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया की ओर कोर्ट का ध्यान भी दिलाया है, हालांकि इस मामले में तत्काल सुनवाई की उनकी अपील सफल नहीं रही। जस्टिस कौशिक चंदा ने उनका केस खारिज कर दिया। अब जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने लिस्ट के अनुसार सुनवाई होनी है।

हालांकि उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने उनके कई रिश्तेदारों और उनके कारोबार से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया है।

--आईएएनएस

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