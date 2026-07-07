फतेहपुर में पत्नी पर पति की हत्या की कोशिश का आरोप, मुकदमा दर्ज

फतेहपुर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में औंग थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल पति का इलाज कानपुर में चल रहा है जबकि पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, यह मामला औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव का है। परिजनों का आरोप है कि संजीव तिवारी हलवाई का काम करते हैं। वह रोज की तरह काम खत्म कर घर लौटे थे। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचे, उनकी पत्नी रन्नो देवी ने अचानक डंडे से उनके सिर पर हमला कर दिया। आरोप है कि इसके बाद भी वह नहीं रुकीं और संजीव तिवारी को चारपाई से बांध दिया।

परिजनों का कहना है कि चारपाई से बांधने के बाद रन्नो देवी ने उनके सिर पर डंडों से लगातार हमला किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्होंने संजीव तिवारी के शरीर में बिजली का करंट भी लगाया। घर से चीख-पुकार की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो संजीव तिवारी चारपाई से बंधे हुए तड़प रहे थे और उनके शरीर पर बिजली का तार लिपटा हुआ था।

परिजनों ने तुरंत बिजली का तार हटाया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए कानपुर भेजा गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सूचना मिली थी कि संजीव तिवारी की पत्नी ने उन्हें बांधकर मारपीट की और बिजली का करंट भी लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सबसे पहले घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बाद में जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, तब उनके भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम