फाल्टा थाना हमले के आरोपियों की संपत्ति होगी नीलाम, नुकसान की भरपाई करेगी बंगाल सरकार

कोलकाता, 19 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा थाना पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 10 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 16 जून को तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी रेजिना बीबी के नेतृत्व में समर्थकों की भीड़ ने फाल्टा थाने पर धावा बोलने की कोशिश की थी। आरोप है कि भीड़ का उद्देश्य जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाना था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को हमले में शामिल लोगों की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने, नीलाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उसी राशि से करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि फाल्टा हिंसा के आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़ी धाराएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के साथ-साथ सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उनकी संपत्तियां जब्त कर की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक गिरफ्तार 25 आरोपियों में से 12 पुलिस हिरासत में हैं, जबकि 13 न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो फुटेज की जांच कर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हावड़ा जिले के बगनान में बुधवार रात भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत डे की कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हत्या की जांच राज्य पुलिस का अपराध जांच विभाग (सीआईडी) करेगा।

उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को कुल 9 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 4 लाख रुपये राज्य सरकार के खजाने से और 5 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान किए जाएंगे।

--आईएएनएस

डीएससी