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एसआईआर से पहले हमारे सवालों का जवाब दें, फिर आगे बढ़े चुनाव आयोग: प्रियांक खड़गे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 29, 2026, 09:16 AM
एसआईआर से पहले हमारे सवालों का जवाब दें, फिर आगे बढ़े चुनाव आयोग: प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु, 29 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक में मंगलवार से शुरू होने वाली चुनाव आयोग (ईसीआई) की प्रस्तावित वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया से पहले राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को कहा कि ईसीआई को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले कांग्रेस की चिंताओं का जवाब देना चाहिए।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डीके के साथ चर्चा करेगी।

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग को पहले एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। उन चिंताओं को दूर करने के बाद ही उसे कर्नाटक में मतदाता सूची के संशोधन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।"

इस बीच, चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, 29 जून से 29 जुलाई तक घर-घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार भी 29 जून के अभ्यास के संबंध में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं।

कांग्रेस पार्टी ने एक साथ पूरे कर्नाटक में जागरूकता अभियान चलाया है और अपने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित रूप में अपनी आपत्तियां सौंप दी हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रक्रिया से संबंधित आठ से दस मुद्दे उठाए हैं।

उन्होंने कहा, "हमने कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह भी शामिल है कि चुनाव आयोग का 'तार्किक विसंगति' से क्या मतलब है। किस आधार पर किसी मतदाता को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है? यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाना है तो एक कानूनी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यदि कोई विवाद है तो व्यक्ति को उचित न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने तर्क दिया कि मतदाताओं को केवल वर्तनी की गलतियों या उनके नाम में मामूली विसंगतियों के कारण अपना मताधिकार नहीं खोना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अब तक चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हमने न केवल भारत के चुनाव आयोग, बल्कि राज्य चुनाव आयोग को भी लिखित रूप में अपनी चिंताएं सौंपी हैं। हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।"

खड़गे ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण के विरोध में नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता सूची को संशोधित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची तैयार करना उसका कर्तव्य है, हालांकि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जिस तरह से एसआईआर अभ्यास आयोजित किया गया है, उसके बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, जहां आरोप हैं कि समाज के कमजोर वर्गों को छोड़ दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अभ्यास शुरू करने से पहले कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का समाधान करना चाहिए। हम इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। हमारी पार्टी के अभियान के अलावा जन जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। साथ ही हम मुद्दे के कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। संशोधन प्रक्रिया में एआई के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए खड़गे ने प्रौद्योगिकी की पारदर्शिता पर सवाल उठाया।

"अगर एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग मतदाता सूची से नामों की पहचान करने और हटाने के लिए किया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर का ऑडिट किसने किया है और यह कैसे काम करता है, कोई नहीं जानता। लगभग 8.9 मिलियन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल के समक्ष फैसले को चुनौती देने के पर्याप्त अवसर के बिना मतदाता सूची से हटा दिया गया था। यहां तक ​​कि एक सेवानिवृत्त ट्रिब्यूनल न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि ऐसे मामलों को निपटाने में चार साल लगेंगे। इस सभी भ्रम के बीच, चुनाव आयोग को एसआईआर अभ्यास के साथ आगे बढ़ने से पहले हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए।"

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी