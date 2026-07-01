एसआईआर में शामिल अधिकारी बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य करें: बसवराज बोम्मई

बेंगलुरु, 1 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में शामिल अधिकारियों से निष्पक्ष रूप से कार्य करने और मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने का आग्रह किया।

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बोम्मई ने कहा कि अधिकारियों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सूची में किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम न आए और किसी भी योग्य मतदाता को बाहर न किया जाए।

एक बयान में, बोम्मई ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया मंगलवार को राज्य भर में गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुई। उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसी खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान कुछ अधिकारियों को कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी के दबाव में काम करने के निर्देश दिए गए थे।

बोम्मई ने आगे कहा कि ऐसी रिपोर्टों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की रक्षा की जानी चाहिए।

उन्होंने मतदाता सूची संशोधन कार्य में लगे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपायुक्तों, चुनाव अधिकारियों, पंचायत विकास अधिकारियों (पीडीओ) और राजस्व विभाग के अधिकारियों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से करें।

उन्होंने चुनाव आयोग से प्रत्येक जिले में गठित सतर्कता टीमों को संशोधन प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने का भी आह्वान किया कि मतदाता सूची निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तैयार की जाए।

बोम्मई ने चुनाव आयोग से एक स्पष्ट सार्वजनिक निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया जिसमें यह दोहराया जाए कि मतदाता सूची संशोधन कार्य में शामिल सभी अधिकारी स्वतंत्र रूप से और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य करें।

भाजपा नेता ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

गौरतलब है कि कर्नाटक भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बाधा डालने का आरोप लगाया।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, एसआईआर अभ्यास के पहले दिन मंगलवार को कर्नाटक भर में मतदाताओं को 12.48 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए, जो राज्य के 5.54 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं के 2.25 प्रतिशत को कवर करते हैं।

पहले दिन 291 मृत और 116 स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की दैनिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने 116 ऐसे मतदाताओं की भी पहचान की है जिन्होंने अपना निवास स्थान स्थायी रूप से बदल लिया है, 291 मृत मतदाता, और 77 ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही कहीं और पंजीकृत थे। दो मामलों को अन्य श्रेणी में रखा गया है।

फील्ड वर्क के साथ-साथ भरे हुए जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण भी शुरू हो गया। पहले दिन 47,817 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया, जो कुल मतदाताओं का 0.09 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 6,840 मतदाताओं ने अपने जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा किए, जो कुल मतदाताओं का 0.01 प्रतिशत है।

एसआईआर की शुरुआत बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा पात्र मतदाताओं को घर-घर जाकर जनगणना प्रपत्र वितरित करने के साथ हुई।

--आईएएनएस

एमएस/