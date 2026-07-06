एसआईआर के दौरान 50 लाख वोटरों को हटाने के लिए भाजपा कुमारस्वामी का इस्तेमाल कर रही : कर्नाटक कांग्रेस

बेंगलुरु, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बीके. हरिप्रसाद ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अपने राजनीतिक अभियान में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी का इस्तेमाल एक 'मोहरे' के तौर पर कर रही है।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हरिप्रसाद ने दिन में पहले केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और एच.डी. कुमारस्वामी के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया, जिन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने वोटर गिनती के प्रोसेस में कांग्रेस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था।

हरिप्रसाद ने आगे दावा किया कि कर्नाटक में लगभग 5.65 लाख वोटरों की मैपिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन लगभग 50 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है।

हरिप्रसाद ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट देखी है कि भाजपा नेता आज चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुमारस्वामी का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि एक नेता जो दो बार मुख्यमंत्री रह चुका है, ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुमारस्वामी ने खुद पहले प्रल्हाद जोशी के बारे में कई आलोचनात्मक कमेंट किए हैं।

हरिप्रसाद ने दावा किया कि भाजपा ने पहले शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, और जनता दल (यूनाइटेड) समेत कई रीजनल पार्टियों को कमजोर किया था, और अब कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) के साथ अपने गठबंधन का इस्तेमाल कांग्रेस को टारगेट करने के लिए कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सीधे कांग्रेस का सामना नहीं कर पा रही है और इसलिए उसने कुमारस्वामी को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चुना है।

हरिप्रसाद ने कहा कि किसी भी प्रोसेस में हुई लापरवाही की जांच चुनाव आयोग करेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस का चुनावी गड़बड़ी का इतिहास रहा है और दावा किया कि उन्होंने मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डालने के तरीके में 'मास्टरी' कर ली है। कांग्रेस ने कभी भी गैर-कानूनी तरीकों से चुनाव जीतने या सरकार बनाने की कोशिश नहीं की।

हरिप्रसाद ने सवाल किया कि जब केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी ने रामनगर उपचुनाव में एक लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, तो क्या रामनगर में कोई कथित बांग्लादेशी नागरिक नहीं थे?

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की आलोचना करते हुए, हरिप्रसाद ने उन्हें यह बताने की चुनौती दी कि उन्होंने पार्लियामेंट में कर्नाटक के विकास और कल्चर के बारे में कितना बोला था और राज्य के लिए कितनी सेंट्रल फंडिंग हासिल की थी।

उन्होंने कहा कि संविधान में इलेक्टोरल रोल तैयार करने के तरीके साफ तौर पर बताए गए हैं और आरोप लगाया कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के कैंपेन के बाद, भाजपा ने अपना फोकस स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर कर लिया है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम