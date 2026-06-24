एसआईआर को लेकर तेलंगाना के सीएम का कांग्रेस नेताओं को सख्त संदेश, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

हैदराबाद, 24 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी नेता ने पार्टी के निर्देशों का पालन करने में लापरवाही दिखाई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ आयोजित एक जूम बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बेहद सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि मतदाता सूची से कई वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, इसलिए कांग्रेस नेताओं को पूरी गंभीरता से इस मुद्दे पर काम करना होगा।

रेवंत रेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो प्रभारी पार्टी के निर्देशों को लागू करने में विफल रहेंगे, उनकी जगह नए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। हम किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगले 10 दिनों तक प्रभारियों के कामकाज पर लगातार नजर रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समर्थित सरपंचों से भी अपील की कि वे गांव-गांव में एसआईआर को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें। एसआईआर एक बेहद गंभीर विषय है और कुछ नेता इस मुद्दे को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि यदि पार्टी को किसी तरह का नुकसान होता है तो वह मूकदर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एसआईआर जागरूकता बैठकों को लेकर जिला-वार रिपोर्टें मिल चुकी हैं। उन्होंने नेताओं को अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और बैठकों को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को सौंपी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर के दौरान गरीबों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, यदि गरीबों के नाम मतदाता सूची से हट जाते हैं तो भविष्य में उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी अन्य सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।

बैठक में महेश कुमार गौड़, मीनाक्षी नटराजन, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, सचिन सावंत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सभी वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीतियों पर नजर रखने और सतर्क रहने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता का जिक्र किया।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम