एनसीसी की पर्वतारोहण टीम ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में फंसे ब्रिटिश नागरिक की जान बचाई

शिमला, 10 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की माउंट देव टिब्बा पर्वतारोहण अभियान टीम ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में साहस, तत्परता और मानवता का परिचय देते हुए एक घायल ब्रिटिश नागरिक की जान बचाई। टीम ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बचाव अभियान चलाकर विदेशी नागरिक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

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जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के टेंटा क्षेत्र में स्थित एनसीसी की माउंट देव टिब्बा पर्वतारोहण अभियान टीम को सूचना मिली कि एक ब्रिटिश नागरिक पैराग्लाइडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया है। दुर्घटना में उसे रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर में गंभीर चोटें आई थीं। हादसा बेस कैंप के निकट एक बेहद दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाके में हुआ, जहां पहुंचना भी काफी चुनौतीपूर्ण था।

सूचना मिलते ही विंग कमांडर कुणाल शर्मा के नेतृत्व में एनसीसी की बचाव टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। टीम अपने साथ आवश्यक चिकित्सा सामग्री, ऑक्सीजन सिलेंडर और संचार उपकरण लेकर निकली। बचाव दल ने ऊबड़-खाबड़ रास्तों, खड़ी पहाड़ी ढलानों और कई जलधाराओं को पार करते हुए घायल तक पहुंचने का कठिन कार्य पूरा किया।

मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। साथ ही संचार उपकरणों के माध्यम से बेस कैंप में मौजूद डॉक्टरों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया, ताकि घायल की स्थिति को स्थिर किया जा सके। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक हेलीकॉप्टर सेवाओं और भारतीय वायु सेना के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित किया गया, जिससे घायल को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज हो सके।

बचाव अभियान के दौरान टीम ने असाधारण सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। पर्वतीय क्षेत्र में अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया, हेलीकॉप्टर संचालन के लिए आवश्यक संपर्क स्थापित किए गए और सीमित रोशनी के बीच भी बचाव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अंततः घायल ब्रिटिश नागरिक को सुरक्षित निकाल लिया गया।

मिशन पूरा होने के बाद एनसीसी टीम ने रात के समय कठिन पहाड़ी रास्तों से वापसी की। इस सफल अभियान ने एक बार फिर साबित किया कि एनसीसी केवल अनुशासन और नेतृत्व का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि साहस, संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा की भावना का भी उत्कृष्ट उदाहरण है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीएससी