एनसीपीआई के साथ बैठक पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का फैसला अंतिम, व्यक्तिगत राय मायने नहीं रखती : अग्निमित्रा पॉल

कोलकाता, 28 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ भाजपा की बैठक और 'वंदे मातरम' विवाद पर वारिस पठान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी।

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एनसीपीआई के साथ भाजपा की प्रस्तावित बैठक पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। भाजपा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, वही अंतिम होगा। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हर मामले में दखल देना सही नहीं है। हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से कोई चीज पसंद न हो। हो सकता है कि आपको कुछ बातें बुरी लगें। लेकिन, पार्टी का फैसला और देशहित में लिया गया फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कोई व्यक्तिगत मुद्दा शामिल नहीं होना चाहिए।"

'वंदे मातरम' बिल पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "हम इस देश को भारत माता कहते हैं। जिस तरह हम अपनी मां से प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें अपने देश का भी सम्मान करना चाहिए। हम अपने देश को भारत माता मानते हैं। 'वंदे मातरम' कहना राष्ट्र को नमन करने और सम्मान देने का एक तरीका है।"

इसके पहले अग्निमित्रा पॉल ने कहा था, "पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है और यहां पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी हैं। हम एक सीमावर्ती राज्य हैं और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और चीन के पास होने के कारण बहुत संवेदनशील स्थिति में हैं। हाल ही में, नई सरकार के आने के बाद बमबाजी की घटनाएं हुई हैं। इतने बड़े राज्य में एनआईए पुलिस स्टेशन की जरूरत है और कैबिनेट की 7वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।"

इसके साथ ही मंत्री ने कहा था, "ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन हमें उन पर थोड़ी दया भी आती है। इतनी बड़ी नेता, उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? बस झूठ पर झूठ। कुछ दिन पहले ही, हमारे सीएम ने 21 जुलाई की कमीशन रिपोर्ट सबके सामने रखी। इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके आश्रितों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 लाख दिए गए।"

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम