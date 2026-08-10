एनसीपी को संरचनात्मक और नेतृत्व संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने में करना पड़ रहा चुनौतियों का सामना

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट में तनाव लगातार उभर रहा है, जिससे गंभीर आंतरिक सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक चुनौतियां और नेतृत्व विवाद सामने आ रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार तथा सांसद पार्थ पवार से पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की खबरों के बाद यह दरार और भी बढ़ गई है।

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इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें किशोर की सलाहकार के तौर पर किसी आधिकारिक नियुक्ति की जानकारी नहीं है। तटकरे ने कहा कि पार्टी के निर्माण के लिए जनता से सीधा संपर्क जरूरी है, यह मौजूदा नेतृत्व के दृष्टिकोण पर एक अप्रत्यक्ष कटाक्ष था।

यह बातचीत एक तरफ वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे और दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करती है।

पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में पार्टी प्रशासन के संबंध में दायर एक शिकायत के बाद एनसीपी को हालिया संगठनात्मक परिवर्तनों के संबंध में आधिकारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया।

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अचानक निधन और उसके बाद सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ गई।

हालांकि शुरुआती उम्मीदें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल के नेतृत्व संभालने की ओर इशारा कर रही थीं लेकिन पार्थ पवार ने धीरे-धीरे पार्टी प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे आंतरिक कलह और तेज हो गई है।

विवाद के शुरुआती संकेत तब सामने आए जब चुनाव आयोग को भेजे गए पार्टी के पत्राचार को जिसमें अजीत पवार के निधन से लेकर सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने तक की अवधि शामिल थी- पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा औपचारिक रूप से रद्द करने का अनुरोध किया गया।

इसके अलावा, चुनाव आयोग को सौंपी गई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची में प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे दोनों के लिए परिचालन पदनामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे पटेल को केवल राज्यसभा में पार्टी के नेता और तटकरे को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में कागजों पर नामित किया गया था।

हालांकि सुनेत्रा पवार ने सार्वजनिक रूप से इसे प्रशासनिक त्रुटि बताया और कहा कि इसे सुधारा जाएगा लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक सुधार नहीं किया गया है। सुनेत्रा पवार की हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट दूरी देखी गई, जहां पटेल और तटकरे दोनों ही उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित निविदा प्रक्रिया में पार्थ पवार की संलिप्तता पर वरिष्ठ नेता छगन भुजबल द्वारा सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करने के बाद विवाद और बढ़ गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि इस आंतरिक कलह का मुख्य कारण पार्थ पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद पार्टी के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाई।

पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि पार्थ पवार ने पटेल और तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव को कम करने की कोशिश की ताकि वे राजनीतिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। पार्थ पवार ने पहले के चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक परामर्श फर्म के मीडिया संचालन में भी भूमिका निभाई थी।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम