एनपीसीआईएल-एमएपीएस में अप्रेंटिस के पदों पर निकली वैकेंसी, 30 जून आवेदन की अंतिम तिथि

नई दिल्‍ली, 21 जून (आईएएनएस)। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), मद्रास और परमाणु ऊर्जा स्टेशन (एमएपीएस), कलपक्कम ने अप्रेंटिस के कुल 158 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। योग्‍य इच्‍छुक उम्‍मीदवार को अप्‍लाई करने के लिए कुछ ही शेष बचे हैं।

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एनपीसीआईएल-एमएपीएस की ओर से जारी 158 वैकेंसी में ट्रेड अप्रेंटिस के 124, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 16 और डिप्लोमा अप्रेंटिस के 18 पद शामिल हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के 124 पदों में फिटर के 39, मशीनिस्ट के 10, टर्नर के 6, वेल्डर के 6, ड्राफ्टमैन (मैकेनिकल) के 5, इलेक्ट्रीशियन के 18, यंत्र मैकेनिक के 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 18, बढ़ई के 1, पलंबर के 1 और राजमिस्त्री के 2 पद शामिल हैं।

डिप्लोमा अप्रेंटिस के 18 पदों में यांत्रिक (मैकेनिकल) के 6, इलेक्ट्रिकल के 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्टेशन के 6 और सिविल के 3 पद शामिल हैं। वहीं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 16 पदों में मानव संसाधन (एचआर) के 7, संविदा एवं सामग्री प्रबंधन के 3, वित्त एवं लेखा के 2, स्वास्थ्य भौतिकी इकाई के 2 और रसायन प्रयोगशाला के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (पूर्णकालिक/नियमित मोड) में होना चाहिए। डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संबंधित विषय में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (पूर्णकालिक/नियमित मोड)में होना चाहिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए एआईसीटीई/यूजीसी/राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई गैर-इंजीनियरिंग/सामान्य स्ट्रीम (बीए, बीएससी, बीकॉम, आदि) में ग्रेजुएशन की डिग्री, जिसमें सैंडविच पाठ्यक्रम भी शामिल हैं (पूर्णकालिक/नियमित) मोड में होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु ट्रेड और डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए 18 वर्ष और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 21 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 24 से 28 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थियों का चयन योग्यता-आधारित शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चिकित्सा परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड के तौर पर प्रति माह 10,560 से 12,300 रुपए के बीच दिए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले खुद को एनएपीएस/एनएटीएस की ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर करें। इसके बाद एनपीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालने के बाद उसे 'उप प्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम), मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, कलपक्कम - 603 102, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु' पते पर डाक कर दें।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी