एनपीपी ने मेघालय को राजनीतिक स्थिरता दी: डिप्टी सीएम

शिलांग, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मेघालय के डिप्टी सीएम स्नियावभलांग धर ने मंगलवार को दावा किया कि सत्ताधारी नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने राज्य को आठ साल से ज्यादा समय तक राजनीतिक स्थिरता दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शासन और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को अंदरूनी सत्ता संघर्ष से दूर रखा है।

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शिलांग लोकसभा उपचुनाव के लिए एनपीपी उम्मीदवार डीआरएल नोंगलाइट के समर्थन में री भोई जिले के उमसनिंग इलाके के उमदिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम धर ने पार्टी के कार्यकाल की तुलना पिछली सरकारों से की। उन्होंने आरोप लगाया कि एनपीपी के सत्ता में आने से पहले मेघालय में नेतृत्व में बार-बार बदलाव हुए थे।

धर ने कहा, "आठ साल से ज्यादा समय से हमने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या अन्य राजनीतिक पदों के लिए बिना किसी झगड़े के मेघालय में शासन किया है। हमारी प्राथमिकता लोगों की सेवा करना रही है।"

उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारें अस्थिर थीं और उनमें मुख्यमंत्रियों को थोड़े-थोड़े अंतराल पर बदला जाता था, जिससे उनके अनुसार शासन और विकास पर असर पड़ा। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "आज मेघालय में सबसे स्थिर सरकारों में से एक है। स्थिरता ने हमें राजनीतिक आपसी लड़ाई के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है।"

धर ने यह भी कहा कि एनपीपी का नेतृत्व राजनीतिक बयानबाजी या विरोधियों की हर आलोचना का जवाब देने के बजाय जन कल्याण पर केंद्रित है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल न करने और राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अनावश्यक व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। राजनीति का मकसद लोगों में बंटवारा करने के बजाय गलतियों को सुधारना और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना होना चाहिए।"

नोंगलाइट के लिए प्रचार करते हुए धर ने एनपीपी उम्मीदवार को एक अनुभवी और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पेश किया, जो ग्रामीण इलाकों के लोगों की चुनौतियों को समझते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर नोंगलाइट लोकसभा के लिए चुने जाते हैं तो वे मेघालय के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करेंगे।

री भोई और शिलांग संसदीय क्षेत्र के अन्य हिस्सों में मतदाताओं से अपील करते हुए धर ने कहा कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े सांसद को चुनने से राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रचार के दौरान एकजुट रहने का भी आग्रह किया और कहा कि उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आपसी एकता और जनता का समर्थन जरूरी है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी