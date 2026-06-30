एनजीईएल जॉब अलर्ट: डिप्टी जनरल मैनेजर समेत 114 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के क्षेत्र में रेगुलर आधार पर अनुभवी प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) सहित विभिन्न 114 पदों पर रिक्तियों की घोषणा एक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके किया है।

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एनजीईएल की ओर से जारी 114 रिक्तियों में डिप्टी जनरल मैनेजर- आरई के 14 और असिस्टेंट इंजीनियर - आरई (एसेट मैनेजमेंट/ऑपरेशन और मेंटेनेंस) के 100 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एनजीईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि के शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पद के लिए आवेदकों के पास प्रासंगिक क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव और असिस्टेंट इंजीनियर (एएम) पोस्ट के लिए 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

आवेदकों की अधिकतम आयु डीजीएम पोस्ट के लिए 44 वर्ष और एएम पद के लिए 40 वर्ष तय की गई है। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

डिप्टी जनरल मैनेजर पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों की सैलरी 90,000 से 2,40,000 के बीच और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 से 1,20,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि एनजीईएल की ओर से संबंधित पोस्ट के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आदि से जुड़ी विस्तृत जानकारी का नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के पहले जारी किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीके/पीएम