एनएफआर ने नेपाल के लिए सीधी कंटेनर मालगाड़ी चलाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

गुवाहाटी, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत-नेपाल रेल संपर्क के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। इस क्रम में कनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी ने सोमवार को कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के बीरतनगर सीमा शुल्क यार्ड तक की अपनी यात्रा पूरी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिनजल किशोर शर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक आवागमन से संशोधित भारत-नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल का संचालन शुरू हो गया है और सीमा पार माल परिवहन में एक नया अध्याय खुल गया है।

ट्रेन ने संशोधित पारगमन ढांचे के तहत सुचारू रूप से संचालन किया, जिससे सीमा पर माल का स्थानांतरण किए बिना कोलकाता बंदरगाह से बीरतनगर तक थोक माल की सीधी रेल आवाजाही संभव हो गई। अधिकारियों के अनुसार, इससे पारगमन समय, रसद लागत और माल प्रबंधन में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार दक्षता में सुधार होगा।

शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार के जोगबानी (भारत) और बीरतनगर (नेपाल) के बीच ब्रॉड-गेज रेल लिंक की नींव पर आधारित है, जिसका उद्घाटन जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था।

नवंबर 2025 में संशोधित लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर के बाद नेपाल के लिए सीधी वाणिज्यिक रेल सेवा अब संभव हो गई है।

एनएफआर के सीपीआरओ ने बताया कि यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने और निर्बाध सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इस पहल से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने, रसद दक्षता में सुधार होने और आधुनिक रेलवे अवसंरचना के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की उम्मीद है।

शर्मा ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए एनएफआर सीमा पार रेल संपर्क को मजबूत करना, माल ढुलाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और कुशल, विश्वसनीय और ग्राहक-केंद्रित रेलवे सेवाओं के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखेगा।

एनएफआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही अगरतला-अखाउरा (बांग्लादेश) रेल लिंक परियोजना भी पूर्ण होने के करीब है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क में सुधार होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/