एनएचएआई ने निजी फर्म के 3,000 करोड़ रुपए के दावे से संबंधित मध्यस्थता मामले में जीत हासिल की

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएई) ने बरेली-सीतापुर टोल परियोजना के रियायतग्राही द्वारा लगाए गए 3,177 करोड़ रुपए के दावों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता मामले में सफलतापूर्वक बचाव किया है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मामले को निपटाने के लिए केवल 46 करोड़ रुपए और लागू ब्याज देने का आदेश दिया है।

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सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मध्यस्थता की कार्यवाही बरेली हाइवेज प्रोजेक्ट लिमिटेड (बीएचपीएल) से संबंधित थी, जो उत्तर प्रदेश में 151 किलोमीटर लंबी बरेली-सीतापुर बीओटी (टोल) परियोजना के लिए मेसर्स एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित एक रियायतकर्ता कंपनी थी, जिसे एनएचएआई ने मई 2019 में समाप्त कर दिया था।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एनएचएआई के पक्ष को काफी हद तक बरकरार रखा, जिससे सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले संविदात्मक ढांचे की पुष्टि हुई।

तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने परियोजना के रियायत समझौते से उत्पन्न दावों और प्रतिदावों की जांच की। रियायतग्राही ने लगभग 3,177 करोड़ रुपए के कुल 30 दावे प्रस्तुत किए थे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद न्यायाधिकरण ने केवल तीन दावों को स्वीकार किया, जिनकी राशि 46 करोड़ रुपए और लागू ब्याज सहित थी, जबकि अधिकांश दावों को खारिज कर दिया गया।

बयान में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने 30 मार्च, 2015 के पूरक समझौते को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि परियोजना में देरी समवर्ती थी और रियायतग्राही के अधिकांश दावों को खारिज कर दिया गया। एनएचएआई ने वित्तीय नुकसान और सार्वजनिक असुविधा से संबंधित दावों सहित प्रतिदावे भी दायर किए। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इन प्रतिदावों को स्वीकार नहीं किया, एनएचएआई ने रियायतग्राही द्वारा उठाए गए भारी वित्तीय दावों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपना बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की पर्याप्त सुरक्षा हुई।

हाल ही में मिली कई महत्वपूर्ण कानूनी जीतों की श्रृंखला में एनएचएआई ने विभिन्न मध्यस्थता मामलों में सफलतापूर्वक अपना बचाव किया है। जून 2026 में कर्नाटक में तुमकुर-चित्रदुर्ग 6-लेन परियोजना से संबंधित एक मध्यस्थता मामले में एनएचएआई के पक्ष में 1,202 करोड़ रुपए का फैसला सुनाया गया।

अप्रैल 2026 में पानीपत-जालंधर राजमार्ग परियोजना से संबंधित दो मध्यस्थता मामलों में ठेकेदार के लगभग 8,375 करोड़ रुपए के दावों और एनएचएआई के 2,888.64 करोड़ रुपए के प्रतिदावों को एनएचएआई के पक्ष में 819.96 करोड़ रुपए में निपटाया गया। इसी प्रकार, मई 2026 में, गुजरात में एनएच-48 के कामरेज-चलथान खंड के 6-लेन निर्माण से संबंधित एक मध्यस्थता मामले में ठेकेदार द्वारा 174.49 करोड़ रुपए के दावों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा केवल 54 लाख रुपए में निपटाया गया।

मध्यस्थता मामलों के सफल परिणाम एनएचएआई के सुदृढ़ संविदा प्रबंधन और प्रभावी कानूनी रणनीति पर केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास और प्रबंधन में पारदर्शिता और संविदात्मक अनुशासन बनाए रखते हुए सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के एनएचएआई के संकल्प को भी मजबूत करता है।

--आईएएनएस

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