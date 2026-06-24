एनएचआरसी ने स्कूल के एक कार्यक्रम में चरमपंथी सामग्री होने के आरोपों पर सीबीएसई और महाराष्ट्र के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई), जालना जिला प्रशासन और महाराष्ट्र पुलिस से उन आरोपों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जिनमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के जालना जिले के एक स्कूल में सालाना कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बच्चों से एक चरमपंथी पाकिस्तानी गाने पर परफॉर्मेंस करवाई गई थी।

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एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे थे, ने 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बुधवार को एनएचआरसी के लॉ डिवीजन द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार, सीबीएसई के चेयरमैन, जालना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जालना के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किए गए हैं।

मानवाधिकारों की शीर्ष संस्था के सामने रखी गई शिकायत के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर जालना जिले के पार्टूर स्थित 'किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल' में सालाना कार्यक्रम के दौरान हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि "बच्चों से हिंसा को बढ़ावा देने वाले एक चरमपंथी पाकिस्तानी गाने पर परफॉर्मेंस करवाई गई, जिसके बैकग्राउंड में आतंकवादी मुमताज कादरी की तस्वीर दिखाई गई थी।"

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर यह मुद्दा उठाया, तो स्कूल प्रशासन और जालना पुलिस ने उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी।

एनएचआरसी ने कहा, "शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को सचेत करने के लिए पत्रकारिता के जरिए मामले का खुलासा करने के बाद, स्कूल प्रशासन और जालना पुलिस दोनों ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने 'एक्स' को औपचारिक रूप से कंटेंट हटाने के नोटिस जारी किए और जांच को दबाने के लिए उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी।"

मानवाधिकारों की शीर्ष संस्था से दखल की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान दिखाए गए कथित चरमपंथी कंटेंट का औपचारिक संज्ञान लेने, कथित प्रशासनिक डराने-धमकाने की स्वतंत्र जांच कराने, और खोजी पत्रकारों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बदले की कार्रवाई से सुरक्षा देने का अनुरोध किया।

आरोपों पर गौर करते हुए, एनएचआरसी ने कहा कि "प्रथम दृष्टया ये पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है।" इसने सीबीएसई चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जालना के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया कि वे "शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करवाएं और आयोग के अवलोकन के लिए दो हफ़्ते के भीतर 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' सौंपें।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम