logo
भारत समाचार

एनडीए नेताओं का दावा; नीरज कुमार सिन्हा की जीत तय, बिहार में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 13, 2026, 08:20 AM
एनडीए नेताओं का दावा; नीरज कुमार सिन्हा की जीत तय, बिहार में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर

पटना, 13 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा जीत रहे है लोगों में एनडीए के प्रति जबरदस्त उत्साह है। जनता को विश्वास है कि एनडीए से बिहार का विकास हो रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी ने आईएएनएस से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही जनता के बीच जाने से जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। कांग्रेस के नेता चुनाव नजदीक आने पर ही लोगों से संवाद शुरू करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को लगातार अपने क्षेत्रों की जनता से जुड़े रहना चाहिए।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के मुद्दे पर भी संजय सरावगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूसीसी देश की जरूरत है और इसी कारण अलग-अलग राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।

वायनाड भूस्खलन मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोई जिम्मेदारी ली जाती है तो उसे अंत तक निभाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वायनाड में बड़ी आपदा के बावजूद दोनों नेताओं की अनुपस्थिति उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े करती है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "हर चुनाव में लोग कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर ने भी सभी 243 विधानसभा सीटों पर ज़ोर-शोर से प्रचार किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? बिहार प्रशांत किशोर को एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर तो देखता है, लेकिन राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं।"

संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "मॉनसून सत्र से यह उम्मीद है कि इस दौरान सभी लंबित बिल पास हो जाएंगे। चूंकि संसद टैक्स देने वालों के पैसे से चलती है, इसलिए सभी सदस्यों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इसकी गरिमा बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि सत्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और उससे सार्थक नतीजे निकलें।"

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी की विरासत पर हमला करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में विवादित भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने अयोध्या मंदिर से जुड़ी चोरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई की गई है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम