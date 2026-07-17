पटना, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में एनडीए के नेताओं ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन को देश के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार रेल क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो रहे है, जिससे इसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है।

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बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन सहित देश के 20 राज्यों में 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद रेलवे स्टेशनों की साफ-सफाई, आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर संजय सरावगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने पहले महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोकने का प्रयास किया था, जिसका राजनीतिक नुकसान उसे विभिन्न चुनावों में उठाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का संकल्प लिया है और केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं, जनता दल (यूनाइटेड) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में चुनावी नतीजों के बाद असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी टीएमसी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक अपमान का सामना करना पड़ा है।

महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों पर नीरज कुमार ने कहा कि वहां की राजनीति सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। उन्होंने शरद पवार को देश के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से एक बताते हुए कहा कि उनकी किसी भी राजनीतिक नेता से मुलाकात स्वाभाविक रूप से राजनीतिक अटकलों को जन्म देती है।

वंदे मातरम के अपमान पर दंड का प्रावधान करने वाले प्रस्तावित विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें विधेयक के विस्तृत प्रावधानों की जानकारी नहीं है। हालांकि, उनका मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को "वंदे मातरम" की सभी पंक्तियां याद होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए।

--आईएएनएस

एसएके/एएस