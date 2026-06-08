एनडीए की बैठक के चलते एनसीपी ने 27वां स्थापना दिवस समारोह 11 जून तक स्थगित किया

मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने अपना 27वां स्थापना दिवस समारोह गुरुवार, 11 जून तक स्थगित कर दिया है।
एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली एनडीए की उच्च स्तरीय बैठक में गठबंधन के सहयोगी दल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और देश भर के प्रमुख नेता शामिल होंगे।
तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पार्टी की ओर से उनके और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के लिए बैठक में शामिल होना अनिवार्य था।
उन्होंने कहा कि दो साल पहले, जनता ने नरेंद्र मोदी और एनडीए पर लगातार तीसरी बार राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपना विश्वास जताया था। यह बैठक इन दो वर्षों की समीक्षा के रूप में कार्य करेगी, जिसमें वैश्विक युद्धकालीन संकट के बावजूद देश की प्रगति, निरंतर विकास और सतत आर्थिक वृद्धि को उजागर किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ‘दादा’ (अजित पवार) के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हुई थी और लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
उन्होंने कहा कि आगामी बैठक न केवल प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेगी, बल्कि एक मजबूत और एकजुट एनडीए के भविष्य के रोडमैप पर भी विचार-विमर्श करेगी।
तटकरे ने स्पष्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र भर में एनसीपी कार्यकर्ताओं को सूचित करने के लिए आयोजित की गई थी कि केवल तिथि में परिवर्तन हुआ है, जबकि स्थान—शनमुखानंद हॉल—और निर्धारित समय वही रहेगा।
अजित पवार के निधन के बाद पार्टी द्वारा मनाया जाने वाला यह पहला स्थापना दिवस होगा।
तटकरे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने संयम और साहस के साथ पार्टी का नेतृत्व संभाला है और संगठन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी है।