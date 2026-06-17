एनआईएसीएल में 550 अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 23 जून से आवेदन शुरू

मुंबई, 17 जून (आईएएनएस)। देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान के साथ जुड़कर अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। दरअसल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ओपन मार्केट से 550 अप्रेंटिस के पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।
एनआईएसीएल की ओर से अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जारी 550 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 23 जून से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एनआईएसीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या उसके समकक्ष संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसी के साथ जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, वहां की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।
आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जून के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और/या इंटरव्यू आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को प्रति माह 12,300 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।
बता दें कि एनआईएसीएल की ओर से अप्रेंटिस के पोस्ट पर नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। वहीं, एनआईएसीएल द्वारा भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी आवेदन शुरू होने से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।