एमवीए ने ऋण माफी और विपक्ष के नेता की नियुक्ति में देरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की

मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)। मानसून विधानसभा सत्र के समापन पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला किया।

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एकजुट होकर कांग्रेस नेता नाना पाटोले, शिवसेना (यूबीटी) नेता भास्कर जाधव और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) नेता जयंत पाटिल ने किसानों के मुद्दों, बुनियादी ढांचे में भ्रष्टाचार, गिरते शैक्षिक स्तर और विपक्ष के नेता की नियुक्ति में 'अलोकतांत्रिक' देरी को लेकर सत्ताधारी दल को निशाना बनाया।

कांग्रेस नेता नाना पाटोले ने दावा किया कि जनता का मौजूदा सरकार पर से पूरा भरोसा उठ चुका है और किसान अब सक्रिय रूप से इसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने हाल ही में कृषि ऋण माफी से संबंधित दो शर्तों में ढील देने की घोषणा की है। वहीं, पाटोले ने पूर्ण और बिना शर्त माफी की मांग की।

पाटोले ने सरकार के अस्पष्ट वादों की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारियों ने धान उत्पादक किसानों को बोनस देने पर चर्चा को टाल दिया है। अवसंरचना परियोजनाओं, विशेष रूप से 'मिसिंग लिंक' परियोजना का जिक्र करते हुए पाटोले ने टिप्पणी की कि प्रकृति ने उनके पापों को उजागर कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जब प्रति किलोमीटर 540 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो बुनियादी ढांचा पूरी तरह से त्रुटिरहित होना चाहिए, और इस खुले भ्रष्टाचार ने राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

उन्होंने राजनीतिक माहौल की निंदा करते हुए कहा कि सत्ताधारी दलों द्वारा आलोचकों को 'परिणामों' की धमकी देना पूरी तरह से असंवैधानिक है।

उन्होंने आगे कहा कि उनका विरोध विशुद्ध रूप से वैचारिक है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके व्यक्तिगत शत्रु नहीं हैं। पटोले ने सरकारी समितियों द्वारा प्रबंधित प्रमुख धार्मिक स्थलों में राज्य के हस्तक्षेप और वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि सिद्धिविनायक, शिरडी साई बाबा और पंढरपुर जैसे मंदिरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, और लोग सत्ता के नाम पर संसाधनों की लूट करने के लिए वहां बैठे हैं।

उन्होंने इसकी तुलना शेगांव स्थित गजानन महाराज ट्रस्ट के पारदर्शी प्रबंधन से की, जो सरकारी हस्तक्षेप के बिना त्रुटिहीन रूप से कार्य करता है।

--आईएएनएस

एमएस/