एमसीडी में क्रॉस वोटिंग पर आप की बड़ी कार्रवाई, तीन महिला पार्षद तत्काल प्रभाव से निलंबित

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की अपनी तीन मौजूदा महिला पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पार्टी ने इन पर कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और हाल ही में हुए जोनल वार्ड समिति चुनावों के दौरान संदिग्ध आचरण का आरोप लगाया है।

Read More

निलंबित की गई पार्षदों में निर्मला देवी (शर्मा), कृष्णा देवी राघव और सुल्ताना आबाद शामिल हैं। इनके निलंबन का आदेश दिल्ली प्रदेश आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जारी किया।

हालांकि, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर निलंबन के पीछे का स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे हाल ही में हुए एमसीडी वार्ड समिति चुनावों में क्रॉस वोटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन तीनों पार्षदों ने वार्ड समिति चुनावों के दौरान कथित रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करना पार्टी के लिए अपरिहार्य हो गया।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में सिविल लाइंस वार्ड से आप पार्षद विकास टांक भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे एमसीडी में आम आदमी पार्टी की संख्या घट गई, जबकि भाजपा की स्थिति और मजबूत हुई।

यह कार्रवाई 15 जुलाई को एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में हुए 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों तथा 18 सदस्यीय स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की छह रिक्त सीटों के चुनाव के तुरंत बाद की गई है।

चुनाव परिणामों में भाजपा ने 12 में से 10 वार्ड समितियों के अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की, जबकि स्थायी समिति की 6 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं, आम आदमी पार्टी को केवल 2 वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद और स्थायी समिति की एक सीट पर जीत मिली।

एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति निगम की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था है। यह समिति 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं, वित्तीय प्रस्तावों, अनुबंधों और नीतिगत मामलों को मंजूरी देने का अधिकार रखती है।

वर्तमान में स्थायी समिति में भाजपा के 12 सदस्य, जबकि आम आदमी पार्टी के 6 सदस्य हैं, जिससे समिति में भाजपा का स्पष्ट बहुमत है।

--आईएएनएस

डीएससी