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भारत समाचार

एम्स भर्ती 2026: नर्सिंग ऑफिसर के 2,218 पदों के लिए फटाफट करें आवेदन, कुछ ही घंटे शेष

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(Updated )
एम्स

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नौकरी करना हजारों लाखों युवाओं का सपना होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो हाथ से एक सुनहरा मौका निकलने वाला है। दरअसल, एम्स ने नई दिल्ली और अन्य एम्स में 'नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (नॉर्सेट)-11' के तहत नर्सिंग ऑफिसर के कुल 2,218 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके बंपर रिक्तियों की घोषणा की थी।

नर्सिंग ऑफिसर के कुल 2,218 पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर लें, नहीं तो आपके हाथ से यह मौका निकल जाएगा।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल/स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग/बीएससी नर्सिंग या बीएससी (पोस्ट-सर्टिफिकेट)/पोस्ट-बेसिक बीएससी नर्सिंग और स्टेट/इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ नर्स और मिडवाइफ के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट/नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड या काउंसिल से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा, स्टेट/इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के तौर पर रजिस्टर्ड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन स्टेज। ऑनलाइन (सीबीटी): नॉर्सेट प्रीलिमिनरी, स्टेज ॥ ऑनलाइन (सीबीटी): नॉर्सेट मेन्स के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 9,300 से 34,800 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को 4,600 रुपए ग्रेड पे के तौर पर दिए जाएंगे।

स्टेज । (सीबीटी) 12 सितंबर और स्टेज।। (सीबीटी) 30 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है। वहीं, परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र की स्थिति 24 अगस्त को, परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी 3 सितंबर को और एडमिट कार्ड 9 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल/ओबीसी के लिए 3,000 रुपए, एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 रुपए तय किया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि इन पदों पर नियुक्ति संबंधित संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर की जाएगी।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी