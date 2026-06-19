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एकनाथ शिंदे और भाजपा मिलकर 'ऑपरेशन टाइगर' चला रहे हैं : किशोरी पेडनेकर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 19, 2026, 04:13 PM
एकनाथ शिंदे और भाजपा मिलकर 'ऑपरेशन टाइगर' चला रहे हैं : किशोरी पेडनेकर

मुंबई, 19 जून (आईएएनएस)। 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी जारी है। शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि सिर्फ एकनाथ शिंदे ही 'ऑपरेशन टाइगर' के पीछे नहीं हैं, बल्कि भाजपा के सहयोग से लोकशाही को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने और फंड बंटवारे व राजनीतिक बदलावों से जुड़े आरोपों पर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि पूरे देश में राजनीतिक नियमों और नैतिकता का पतन हुआ है। आज ओमराजे निंबालकर, जिनके नाम में ही 'राजे' है और जिन्होंने एक सच्चे 'राजे' की तरह ही काम किया है। उन्होंने कहा है कि फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं। जनता द्वारा चुने गए लोगों का अपमान किया जा रहा है और फंड रोककर जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राशि रोकने का मतलब है, लोगों की आवाज दबाना और फिर बाद में उन्हें अपनी तरफ लाना। यह कैसी राजनीति है, क्या यह नैतिकता है।

उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा, उसे मैं अभी दोहरा नहीं सकती। लोग बस फंड के लिए पाला बदल रहे हैं और फंड से मेरा मतलब पैसे से है।

शिवसेना के 60 साल होने पर किशोरी पेडनेकर ने कहा एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के बारे में सब जानते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने धोखा दिया। उन्हें 5 साल हो गए अलग हुए। लेकिन, जो वर्षों काम कर रहे हैं, वे हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जो कि सभी को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम उनके साथ हैं।

बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बेस्ट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जब चार-छह महीने पहले बेस्ट का चुनाव हुआ था, तो भाजपा नेता घर-घर गए थे और उन्होंने कुछ वादे किए और सपने दिखाए थे। उन वादों पर भरोसा करके लोगों ने उन्हें वोट दिया था। अब उन्हें पछतावा हो रहा है और वे निराश महसूस कर रहे हैं और आज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम