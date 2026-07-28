एकनाथ शिंदे ने हॉस्पिटल के बिजली कनेक्शन का काम 'फास्ट ट्रैक' पर पूरा करने का दिया निर्देश

मुंबई, 28 (आईएएनएस)। ठाणे और आसपास के पालघर जिलों के आम लोगों को वर्ल्ड-क्लास और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मेडिकल सुविधाएं तुरंत देने के लिए ठाणे में 900 बेड वाले स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल, महिला और बच्चों के हॉस्पिटल और सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का काम बहुत जल्दी और 'फास्ट ट्रैक' तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, यह निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई एक रिव्यू मीटिंग में दिया।

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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कमेटी रूम में हुई इस मीटिंग में ठाणे सिविल हॉस्पिटल की मौजूदा स्थिति और अब तक हुए काम की प्रक्रिया का डिटेल में रिव्यू किया गया। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आबिटकर, मिनिस्टर दादाजी भुसे, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, संजय राठौड़, प्रताप सरनाईक के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन सोना, हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ई. रवींद्रन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर संदीप मालवी, डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ. कैलाश पवार मौजूद थे।

एकनाथ शिंदे ने संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट के हर फेज में काम की स्पीड बढ़ाते हुए यह पक्का करें कि प्रशासन स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हॉस्पिटल बिल्डिंग पूरी होने और बिजली कनेक्शन न होने की वजह से हॉस्पिटल शुरू न हो पाने का मुद्दा सामने आने के बाद उन्होंने निर्देश दिया कि हॉस्पिटल जैसी सेवा के लिए जरूरी सभी बिजली कनेक्शन का काम तय समय में पूरा किया जाए। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल की बिल्डिंग की रेगुलर और हाई-क्वालिटी सफाई, अस्पताल में जरूरी लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट की तुरंत खरीद और सरकार द्वारा कुछ दिन पहले मंजूर किए गए 1078 नए पदों को भरने की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

इस महत्वाकांक्षी 900 बेड वाले कॉम्प्लेक्स में 500 बेड का मुख्य जिला अस्पताल, 200 बेड का स्वतंत्र महिला और बच्चों का अस्पताल और 200 बेड का रेफरल सर्विस अस्पताल एक ही छत के नीचे काम करेंगे। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसी बहुत जरूरी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुपरस्पेशलिटी डिपार्टमेंट उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, इमरजेंसी और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल की बिल्डिंग की छत पर एक खास 'हेलीपैड' डिजाइन किया गया है, और एयर एंबुलेंस के आसानी से उतरने की सुविधा होगी। साथ ही, अस्पताल में कुल 16 मॉडर्न सर्जिकल थिएटर चालू रहेंगे।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी विश्वास जताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ठाणे और पालघर जिलों के लाखों आम नागरिकों को इलाज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे अपने ही जिले में मॉडर्न और पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मुफ्त में पा सकेंगे।

--आईएएनएस

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