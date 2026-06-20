एकनाथ शिंदे हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, शिवसेना यूबीटी अपने नेताओं को भी बुरा-भला कहती है : शायना एनसी

मुंबई, 20 जून (आईएएनएस)। शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और यूबीटी गुट की आलोचना की। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मजबूत और काम करने वाले नेता के तौर पर तारीफ करने और भारत-अमेरिका के बेहतर होते रिश्तों को रेखांकित करने वाले अमेरिकी बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी।

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राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) के साथ क्या समस्या है? इस सवाल पर शिवसेना नेता और प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा, "एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को अवसर और सम्मान देते हैं। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी टीम है, जो अपने नेताओं से बात नहीं करती, उन्हें लगातार बुरा-भला कहती है, वफादारी की परीक्षा की बात करती है और फिर व्हिप के जरिए उन्हें धमकाती है, यह कहते हुए कि यह संसदीय दल के सदस्यों पर लागू होता है।"

डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 'बहुत सख्त' और युद्धों से दूर रहने वाला समझदार नेता बताया है, इस पर शायना एनसी ने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें ऐसा नेता बताया है जो केवल बातें नहीं करते, बल्कि काम करके दिखाते हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम उतार-चढ़ाव के बीच अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत और अद्भुत हैं तथा आने वाले समय में ये और अधिक सुदृढ़ होंगे। हम बातचीत में सख्त रुख अपनाने वाले लोग हैं।"

शिवसेना नेता और प्रवक्ता शायना ने कहा, "हम एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवी, एससी और दूसरे कोर्स के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में शामिल होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं। सरकार एक मॉक ड्रिल कर रही है ताकि किसी भी छात्र को कोई परेशानी न हो। मुझे यकीन है कि एलिजिबिलिटी हो या रजिस्ट्रेशन, सभी प्रक्रियाएं सही ढंग से चल रही हैं।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस