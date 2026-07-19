एग्जाम सिस्टम को लेकर ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने सरकार को घेरा

भुवनेश्वर, 19 जुलाई (आईएएनएस)। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों से छात्रों का भरोसा प्रभावित होता है। इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा के साथ ठोस सुधार की जरूरत है।

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नवीन पटनायक ने कहा कि हमारे देश में लाखों बच्चों के लिए शिक्षा ही बेहतर भविष्य का एकमात्र रास्ता है। हर विकसित देश एक मजबूत शिक्षा प्रणाली और पारदर्शी, विश्वसनीय परीक्षा प्रक्रिया पर टिका होता है। भारत ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली की मजबूती की वजह से उल्लेखनीय प्रगति की है। इसने होनहार डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षकों और इनोवेटर्स की पीढ़ियों को तैयार किया है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया है।

लेकिन आज, इस प्रणाली पर भरोसा टूट गया है। इसका नुकसान सिर्फ एक परीक्षा के विफल होने से कहीं अधिक है। यह शिक्षा प्रणाली की नींव में ही विश्वास को तोड़ देता है। यह काबिल छात्रों को बताता है कि कड़ी मेहनत का अब कोई महत्व नहीं है और उनसे गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया छीन लेता है। जो देश अपनी परीक्षा प्रणाली की ईमानदारी से समझौता करता है, वह अपने भविष्य से भी समझौता करता है।

पटनायक ने आगे कहा कि देश भर के लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले इस गंभीर मुद्दे को संसद में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उठाया जाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जिससे ऐसे ठोस सुधार हो सकें जो यह सुनिश्चित करें कि पेपर लीक, दोषपूर्ण मूल्यांकन और प्रणालीगत विफलताएं दोबारा न हों। भरोसे की इस कमी के लिए जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "राजनीति से हटकर, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन छात्रों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करे जो कई दिनों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक मंच दिया जाना चाहिए। एक जीवंत लोकतंत्र बातचीत से आगे बढ़ता है, न कि चुप्पी से, और यह बातचीत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसमें देश के युवा शामिल हों। भारत के बच्चे और युवा नेतृत्व के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले युवाओं के साथ ईमानदार और खुले मन से की गई बातचीत से हमारे लोकतंत्र, हमारी शिक्षा प्रणाली और उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी संभालने वाले नेतृत्व में भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। बीजेडी देश के युवाओं और छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है।

--आईएएनएस

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