एएआई मनाएगा यात्री सुविधा दिवस, जोधपुर एयरपोर्ट पर दिनभर होंगे कई आयोजन

जोधपुर, 14 जून (आईएएनएस)। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 15 जून को जोधपुर एयरपोर्ट सहित देशभर के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर 'यात्री सुविधा दिवस' मनाने जा रहा है। इस अवसर पर यात्रियों की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए दिनभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर एयरपोर्ट के निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और एयरपोर्ट स्टाफ एवं हितधारकों के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।
एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एयरपोर्ट परिसर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाएगा। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ केक कटिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कुछ यात्रियों को टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा और वेलकम किट वितरित की जाएगी।
मनोज उनियाल ने बताया कि इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए जाएंगे, जिनमें यात्री और एयरपोर्ट कर्मचारी दोनों भाग ले सकेंगे। एयरपोर्ट परिसर में क्वीज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पूरे दिन यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट सेवाओं में सुधार किया जा सके। यात्रियों से उनके अनुभवों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया जाएगा, जिससे भविष्य में सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।
दिनभर चलने वाले इन कार्यक्रमों के समापन पर एक समीक्षा सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे दिन की गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के योगदान को भी सराहा जाएगा। विशेष रूप से उन कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने एयरपोर्ट संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
निदेशक ने बताया कि एयरपोर्ट संचालन में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट की स्वच्छता और प्रबंधन में महिला कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है और इस अवसर पर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के सुचारू संचालन में सभी कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है और यह कार्यक्रम उनके योगदान को पहचान देने का एक प्रयास है।
मनोज उनियाल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 के आसपास जहां एयरपोर्ट पर सीमित उड़ानें संचालित होती थीं, वहीं आज गर्मी के मौसम में लगभग 14 से 16 उड़ानें और सर्दियों में 25 से 30 उड़ानें प्रतिदिन संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि यात्री संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले वर्ष एयरपोर्ट ने लगभग 1.1 मिलियन यात्रियों को हैंडल किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन निर्माणाधीन है, जिसकी क्षमता मौजूदा टर्मिनल की तुलना में लगभग सात गुना अधिक होगी। इस नए टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो यात्रियों के अनुभव को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगी। उन्होंने कहा कि यह नया टर्मिनल जोधपुर के बढ़ते हवाई यातायात को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है।
एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि नया टर्मिनल लगभग पूरा हो चुका है और वर्तमान में सुरक्षा और अन्य आवश्यक मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि अगले एक से दो सप्ताह में सभी सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने की संभावना है। इसके बाद सिस्टम की अंतिम टेस्टिंग की जाएगी और फिर नए टर्मिनल का उद्घाटन एवं संचालन शुरू किया जाएगा।