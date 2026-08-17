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भारत समाचार

शिक्षा मंत्री ने एनटीए की समीक्षा बैठक की, परीक्षा प्रणाली के व्यापक ऑडिट का दिया आदेश

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शिक्षा

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित कुछ परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से मुद्दे उठने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को इसके कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और इसे सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया।

शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एजेंसी को परीक्षा प्रणाली के हर चरण की समीक्षा करने, किसी भी कमी की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए उपायो पर एक रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि निर्धारित परीक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

इसके अलावा उन्होंने गोपनीय संचालन संरचना, अलग कमरों के उपयोग, एयर-गैप्ड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा करने के प्रोटोकॉल के संबंध में युद्धस्तर पर व्यापक सुधार लागू करने का आदेश दिया।

एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का गहन ऑडिट करने और सुधारात्मक कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री को बताया गया कि एनटीए से 50 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया गया है। दस नए पेशेवर नेतृत्व पदों (मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, सीआईएसओ, महाप्रबंधक-परीक्षण सुरक्षा, महाप्रबंधक-अनुसंधान एवं विकास और मनोमिति, और अन्य) के लिए विज्ञापन जारी किए गए है और नियुक्तियां की जा रही है और साइबर सुरक्षा, मनोमिति, प्रश्न-पत्र डिजाइन और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से डोमेन विशेषज्ञों को लाया जा रहा है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एनटीए ने रविवार को घोषणा की कि प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियां पाए जाने के बाद वह अंग्रेजी समाजशास्त्र और वाणिज्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-एनईटी) का पुनः आयोजन करेगा, क्योंकि प्रश्न-पत्रों में कई त्रुटियां पाई गई थीं। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन को लेकर टेस्टिंग एजेंसी की आलोचना और बढ़ गई।

सोमवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान प्रश्न पत्रों और अन्य संवेदनशील परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बाहरी नेटवर्क से अलग रखे गए कंप्यूटर सिस्टमों के उपयोग से संवेदनशील परीक्षा सामग्री तक अनधिकृत पहुंच के जोखिम को कम किया जाएगा।

इस बीच एनटीए ने 10 नए पेशेवर नेतृत्व पदों के लिए भर्ती शुरू कर दी है, जिनमें मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और परीक्षा सुरक्षा के लिए महाप्रबंधक, साथ ही अनुसंधान और विकास व साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए महाप्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल है।

इन पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा प्रणाली को तकनीकी और पेशेवर रूप से मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है।

इन विशेषज्ञों की सेवाएं मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रश्न पत्र निर्माण और अन्य विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में उपयोग की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य प्रश्न पत्र निर्माण और परीक्षा सुरक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता बढ़ाना और संभावित कमियों को दूर करने में सहायता करना है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी