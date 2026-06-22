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एचपीपीएससी भर्ती 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 369 पदों पर बंपर वैकेंसी, 14 जुलाई तक करें आवेदन

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Dainik Hawk·
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Jun 22, 2026, 02:10 PM
एचपीपीएससी भर्ती 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 369 पदों पर बंपर वैकेंसी, 14 जुलाई तक करें आवेदन

शिमला, 22 जून (आईएएनएस)। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ रिक्तियों के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) ने उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 369 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एचपीपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जारी 369 रिक्तियों में अंग्रेजी के 39, रसायन विज्ञान के 34, हिंदी के 34, भौतिक विज्ञान के 25, गणित के 25, शारीरिक शिक्षा के 23, वनस्पति विज्ञान के 20, प्राणी विज्ञान के 20, भूगोल के 20, इतिहास के 19, समाजशास्त्र के 17, राजनीति विज्ञान के 16, वाणिज्य के 15, लोक प्रशासन के 14, मनोविज्ञान के 13, अर्थशास्त्र के 10, भू-विज्ञान के 6, संस्कृत के 6, दर्शनशास्त्र के 5, संगीत-वाद्ययंत्र के 4, नृत्य के 2 और तबला के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 17 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एचपीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास नेट (यूजीसी/सीएसआईआर) या इसके समकक्ष स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्त है।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की जांच, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, विषय योग्यता परीक्षा (एसएटी), दस्तावेजों की जांच, व्यक्तित्व परीक्षण और अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 35,000 रुपए प्रतिमाह होगी।

कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पदों के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी