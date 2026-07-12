एआईयूडीएफ का आरोप- कांग्रेस विधायक बेबी बेगम ने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया

धुबरी, 12 जुलाई (आईएएनएस)। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने आरोप लगाया है कि धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बेबी बेगम एआईयूडीएफ के वित्तीय समर्थन से चुनी गई थीं।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एआईयूडीएफ ने अपने आरोपों के समर्थन में व्हाट्सएप बातचीत और फोनपे लेनदेन रिकॉर्ड सहित सबूत पेश करने का दावा किया।

पार्टी ने आगे आरोप लगाया कि बेबी बेगम ने पार्टी के हितों के साथ विश्वासघात करते हुए कांग्रेस में बनी रहीं। धुबरी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईयूडीएफ की बिलासिपारा कार्यकारी अध्यक्ष सबाना अख्तर ने दस्तावेजी सबूतों के साथ सनसनीखेज आरोप लगाए।

धुबरी की विधायक बेबी बेगम पर गंभीर आरोप लगे हैं। एआईयूडीएफ के अनुसार, बेबी बेगम ने जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में समर्थन देने के बदले पार्टी से बड़ी रकम की वित्तीय सहायता मांगी थी।

एआईयूडीएफ महिला विंग की अध्यक्ष सबाना अख्तर ने आरोप लगाया कि जब बेबी बेगम जिला परिषद सदस्य थीं (और अब धुबरी से विधायक हैं), तब उन्होंने बड़ी रकम ली और बाद में जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में एआईयूडीएफ का समर्थन किया। सबाना अख्तर ने यह भी दावा किया कि बेबी बेगम ने जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में उनसे कई बार संपर्क किया था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह बेबी बेगम और उनके पति ऐनल हक के साथ धुबरी से तत्कालीन एआईयूडीएफ विधायक नजरुल हक से मिलने गई थीं, जिनसे बेबी बेगम ने जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के दौरान एआईयूडीएफ को समर्थन देने से पहले कथित तौर पर बड़ी रकम ली थी।

मीडिया के सामने सबाना अख्तर ने सबूत पेश करते हुए विधायक बेबी बेगम पर कई गंभीर आरोप लगाए।

--आईएएनएस

एमएस/