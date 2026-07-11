एआईएडीएमके ने टीवीके सरकार पर तमिलनाडु को विफल करने का आरोप लगाया

चेन्नई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। एआईएडीएमके ने शनिवार को सत्तारूढ़ टीवीके सरकार पर तीखा हमला बोला। एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर शासन में विफल रहने और विपक्षी दलों को निशाना बनाकर प्रशासन की कमियों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।

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यह हमला विजय द्वारा करूर में एक जनसभा को संबोधित करने के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एआईएडीएमके और डीएमके खुद को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताते हुए भी 'मिलीभगत' कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने डीएमके को 'बुरी ताकत' और एआईएडीएमके को 'कमजोर ताकत' बताया। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों द्रविड़ पार्टियां राज्य में कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। विजय ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां पार्टी फंड इकट्ठा करने की आड़ में कई सरकारी विभागों में एक साथ काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि बुरी ताकत और निष्क्रिय ताकत अलग-अलग इकाइयां नहीं हैं, वे मिलीभगत से काम कर रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट के माध्यम से जवाब देते हुए एआईएडीएमके ने आरोपों को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उसने डीएमके का राजनीतिक और चुनावी रूप से लगातार विरोध किया है। पार्टी ने बताया कि उसने डीएमके के खिलाफ सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है और राज्य में एक स्वतंत्र विपक्षी पार्टी के रूप में काम करना जारी रखा है।

एआईएडीएमके ने टीवीके सरकार की भी आलोचना करते हुए उस पर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में पहले से शामिल पार्टियों को आकर्षित करके राजनीतिक अवसरवादिता के माध्यम से सत्ता में आने का आरोप लगाया।

विपक्षी दल ने विजय की पार्टी की स्थापना के दो साल बाद से जनता के साथ उनकी राजनीतिक भागीदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितने लोगों से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने जनहित में कौन-कौन सी सार्थक पहल की हैं।

--आईएएनएस

एमएस/