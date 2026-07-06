एआईएडीएमके में टीटीवी दिनाकरन की वापसी की मांग तेज, कार्यकर्ताओं ने ईपीएस से की अपील

चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। एआईएडीएमके के कई पदाधिकारियों ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) से अपील की है कि वह अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन को फिर से एआईएडीएमके में शामिल करने पर विचार करें। उनका मानना है कि ऐसा करने से कावेरी डेल्टा क्षेत्र और तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पार्टी और मजबूत होगी।

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बताया जा रहा है कि यह मांग पलानीस्वामी द्वारा जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ की गई कई सलाह-मशविरा बैठकों के दौरान उठी। इन बैठकों का उद्देश्य हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करना और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुधारों पर चर्चा करना था।

सोमवार को पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय एमजीआर मालिगई में तंजावुर महानगर, तंजावुर पूर्व, तंजावुर मध्य, तंजावुर दक्षिण और शिवगंगा के जिला पदाधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में कई जिला सचिवों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत बनाने के सुझाव दिए।

बैठक में बोलने वालों में कुंभकोणम क्षेत्र सचिव पद्मा कुमारेशन भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भावना दिनाकरन की एआईएडीएमके में वापसी के पक्ष में है।

कुमारेशन ने बताया कि उन्होंने पलानीस्वामी से कहा कि कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर दिनाकरन को दोबारा पार्टी में शामिल किया जाता है तो डेल्टा क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में एआईएडीएमके की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार के बाद संगठन को फिर से मजबूत बनाने पर चल रही व्यापक चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया गया।

इस सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि टीटीवी दिनाकरन एक अलग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि एएमएमके नेता फिलहाल एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं।

हालांकि, पलानीस्वामी की इस प्रतिक्रिया के बावजूद कुमारेशन ने भरोसा जताया कि दिनाकरन की वापसी से एआईएडीएमके का पारंपरिक वोट बैंक फिर से एकजुट होगा और पार्टी की चुनावी संभावनाएं बेहतर होंगी।

उन्होंने बैठक के बाद कहा, "अगर टीटीवी दिनाकरन एआईएडीएमके में वापस आते हैं तो पार्टी और मजबूत होगी तथा भविष्य में एआईएडीएमके निश्चित रूप से सरकार बना सकेगी।"

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब विधानसभा चुनाव के बाद एआईएडीएमके अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चुनाव के दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) में शामिल हो गए थे।

पलानीस्वामी लगातार जिला-वार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, ताकि चुनावी प्रदर्शन के कारणों का आकलन किया जा सके और जमीनी स्तर के नेताओं से सुझाव लेकर भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी को मजबूत बनाया जा सके।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी