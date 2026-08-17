डॉ. हेमांग जोशी बने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुजरात के तीन नेताओं को राष्ट्रीय टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

गांधीनगर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि गुजरात से तीन बड़े चेहरों को जगह मिली है, जिससे प्रदेश भाजपा में उत्साह का माहौल है।

नई टीम में गुजरात से राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, अमराईवाड़ी के पूर्व विधायक जगदीश ईश्वरभाई पटेल और सुरेंद्रनगर से पूर्व विधायक व राज्य उपाध्यक्ष वर्षाबेन दोशी को शामिल किया गया है। इसके अलावा वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी को भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वडोदरा के युवा सांसद डॉ. हेमांग जोशी का भाजपा की नई टीम में जबरदस्त प्रमोशन हुआ है। उन्हें भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. हेमांग जोशी की मुख्य जिम्मेदारी देशभर के अधिक से अधिक युवाओं को भाजपा से जोड़ने और पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की होगी।

वर्तमान में डॉ. हेमांग जोशी गुजरात प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलने से वडोदरा भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी।

राष्ट्रीय टीम में गुजरात से तीन नेताओं को चुना गया है। रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। रोहन गुप्ता पहले कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष थे और कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा।

जगदीश पटेल अमराईवाड़ी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और जमीनी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वर्षाबेन दोशी सुरेंद्रनगर से पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में भाजपा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। महिला मोर्चा और संगठन दोनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

नई टीम में युवाओं को दबदबा दिया गया है ताकि 2026 के चुनावों से पहले संगठन को और मजबूत किया जा सके। पार्टी का फोकस अब युवाओं को जोड़ने, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर काम करने का है।

--आईएएनएस

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