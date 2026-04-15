Delhi Fire Incident : रोहिणी इलाके के बुद्ध विहार में झुग्गियों में लगी आग, तीन लोगों की जलकर मौत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोहिणी इलाके के बुद्ध विहार में बुधवार तड़के झुग्गियों में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनकी करीब दो साल की मासूम बच्ची शामिल है।

आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने की सूचना रात करीब 1:25 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। लेकिन संकरी गलियों और झुग्गी बस्ती के घने इलाके के कारण दमकल कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी।

अधिकारियों ने बताया कि जिस प्लॉट में आग लगी, वह करीब 400 वर्ग गज का था, जहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक स्क्रैप और कबाड़ जमा था। इसी के आसपास 5-6 परिवार झुग्गियां बनाकर रहते थे। इन परिवारों में कुल 18 से 20 लोग निवास करते थे, जो कबाड़ बीनने का काम करते हैं। देर रात अचानक लगी आग ने पूरे प्लॉट को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते झुग्गियों में रखा सारा सामान जैसे बेड, कूलर, फ्रिज और अन्य घरेलू वस्तुएं जलकर राख हो गईं।

आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। मृतक परिवार झुग्गी से बाहर नहीं निकल सका, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुसीबुर (25), मुरार (23) और मोइमोना (2) के रूप में हुई है।

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि झुग्गियों के बीच जमा प्लास्टिक कबाड़ में आग लगने से यह हादसा हुआ। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। वहीं, स्थानीय पुलिस, बिजली विभाग और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं।

मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं, मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस