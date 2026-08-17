दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से 'आप' नेता को किया गिरफ्तार, दलित सहयोगी की संपत्ति पर कब्जा का आरोप

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) की नेशनल काउंसिल के सदस्य चंद वोहरा को दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया। उन पर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन में अपनी ही पार्टी के एक दलित कार्यकर्ता की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप है।

चंद वोहरा, जैतपुर से 'आप' की पार्षद हेमा वोहरा के पति हैं। 'आप' के कार्यकर्ता राकेश कुमार ने अपनी ही प्रॉपर्टी से बेदखल किए जाने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

राकेश कुमार की शिकायत के मुताबिक, करीब तीन सप्ताह पहले वोहरा ने कथित तौर पर प्रॉपर्टी की पहली मंजिल पर रखा उनका सामान सड़क पर फेंक दिया था।

जांच के बाद, पुलिस ने प्लॉट पर कब्जा करने की कथित साजिश से जुड़ी धाराएं भी मामले में जोड़ दीं। इस मामले में लगाई गई धाराओं के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

इससे पहले, दिल्ली भाजपा ने अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के कथित उत्पीड़न पर 'आप' नेताओं अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज की चुप्पी पर सवाल उठाए थे।

दिल्ली 'भाजपा' के मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने राकेश कुमार के साथ वोहरा के कथित अन्याय की निंदा की और उनके खिलाफ जल्द पुलिस कार्रवाई की मांग की।

कपूर ने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल गुप्ता के साथ मिलकर केजरीवाल से मांग की कि वे दलित 'आप' कार्यकर्ता को उसके प्लॉट का कब्जा वापस दिलाकर और वोहरा व उनकी पत्नी को पार्टी से निष्कासित करके तुरंत न्याय सुनिश्चित करें।

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख ने कहा कि वोहरा पार्टी के शुरुआती दिनों से ही केजरीवाल से सीधे जुड़े रहे हैं और उन्होंने खुद 2017 में जैतपुर से नगर निगम का चुनाव लड़ा था। 2022 में उनकी पत्नी हेमा ने चुनाव लड़ा और अभी वे नगर निगम पार्षद हैं।

2019 में, एक निजी राजनीतिक कार्यालय खोलने के बहाने, वोहरा ने जैतपुर एक्सटेंशन में सक्रिय दलित 'आप' कार्यकर्ता राकेश कुमार का खाली प्लॉट ले लिया था।

करीब एक साल बाद राकेश कुमार ने अपना प्लॉट वापस मांगना शुरू किया, लेकिन वोहरा कथित तौर पर 2022 तक मामले को टालते रहे। 2022 के आखिर में, वोहरा की पत्नी हेमा जैतपुर से नगर निगम पार्षद चुनी गईं।

भाजपा नेताओं के मुताबिक, इसके बाद दलित कार्यकर्ता राकेश कुमार को कथित तौर पर परेशान किया जाने लगा, और यह सिलसिला तब खत्म हुआ जब करीब दो सप्ताह पहले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

--आईएएनएस

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