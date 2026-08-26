दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद झपटमार को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक स्नैचिंग (झपटमारी) मामले में 25 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के विश्लेषण और लगभग 30 किलोमीटर लंबे रास्ते की जांच-पड़ताल के बाद की गई।

दक्षिण-पश्चिम जिले के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने नेपाल के रहने वाले आरोपी विकास गुरुंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान एक चोरी की स्कूटी, सोने का पेंडेंट, चांदी की पायल की एक जोड़ी और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, इस गिरफ्तारी से दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज स्नैचिंग, चोरी और सामान खोने से जुड़े पांच मामलों और घटनाओं को सुलझाने में मदद मिली है।

जांच तब शुरू हुई जब 3 अगस्त को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में स्नैचिंग की एक घटना के सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई। इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई।

पुलिस ने बताया कि टीम ने टेक्निकल और फील्ड जांच की, जिसमें स्थानीय पूछताछ और अलग-अलग जगहों से मिले सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच भी शामिल थी।

जांच के दौरान, संदिग्ध व्यक्ति और अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी की पहचान और मूवमेंट का पता लगाने के लिए 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई। जांच करने वालों ने अलग-अलग कैमरों के फुटेज को जोड़कर एक लगातार विज़ुअल ट्रेल बनाया और लगभग 30 किलोमीटर के रास्ते की फिज़िकल तौर पर पुष्टि की।

टेक्निकल एनालिसिस और फील्ड वेरिफिकेशन समेत लगातार 16 दिनों की कोशिशों के बाद पुलिस ने गुरुंग की पहचान की और उसे पकड़ लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने सरोजिनी नगर केस और झपटमारी व चोरी की कई अन्य घटनाओं में अपनी भूमिका कबूल की। ​​पुलिस ने बताया कि वह इन कथित अपराधों को अंजाम देने के लिए चोरी की स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक, गुरुंग ने 11वीं क्लास तक पढ़ाई की है और 2022 में नौकरी की तलाश में नेपाल से भारत आया था। शुरू में उसने अलग-अलग जगहों पर हाउसकीपर और हेल्पर के तौर पर काम किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने खुलासा किया कि करीब छह महीने पहले, जब वह मुनिरका में रह रहा था, तो उसने एक व्यक्ति को नशे की हालत में एक स्कूटी के पास सोते हुए देखा, जिसकी चाबी इग्निशन में ही लगी हुई थी। उसने गाड़ी चुरा ली और बाद में स्कूटी लेकर करोल बाग रहने चला गया।

इसके बाद आरोपी ने अपने खर्च पूरे करने के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झपटमारी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि उसके काम करने का तरीका यह था कि वह चोरी की स्कूटी से दक्षिण और मध्य दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में घूमता था और आसानी से शिकार बनने वाले पैदल चलने वालों, खासकर मोबाइल फोन, बैग या अन्य कीमती सामान लिए महिलाओं को निशाना बनाता था। वह कथित तौर पर पीड़ितों के पीछे या बगल से आता था, उनका सामान झपटता या चुराता था और कनेक्टिंग सड़कों का इस्तेमाल करके तेजी से भाग जाता था।

बरामद सामान में चोरी की एक स्कूटी, सोने का एक पेंडेंट, चांदी की पायल की एक जोड़ी और दो मोबाइल फोन शामिल हैं।

सुलझाए गए मामलों में सरोजिनी नगर और सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशनों में दर्ज झपटमारी के दो मामले, तुगलक रोड और किशनगढ़ पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी के मामले और आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज खोए हुए सामान की रिपोर्ट शामिल है।

--आईएएनएस

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