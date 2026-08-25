दिल्ली-एनसीआर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दूसरे दिन भी फ्लाइट्स प्रभावित

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स भी प्रभावित हुईं।

कुशक रोड, राजोकरी गांव, आईटीओ, कॉपरनिकस मार्ग, कनॉट प्लेस और राजाजी मार्ग समेत कई अहम इलाकों में जलभराव की खबर है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हुई।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एम्स, अशोक रोड और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पानी भर गया। एम्स के पास फ्लाईओवर लूप पर तेज बारिश से काफी जलभराव हो गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को कम से कम 18 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि 146 फ्लाइट्स लेट हुईं। खराब मौसम की वजह से यह परेशानी हुई।

इससे एक दिन पहले सोमवार को भी भारी बारिश ने दिल्ली-एनसीआर को लगभग ठप कर दिया था। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई इलाकों में सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए थे, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

सोमवार को फ्लाइट ऑपरेशन पर भी बुरा असर पड़ा था। 26 फ्लाइट्स रद्द हुईं, 15 फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डायवर्ट किया गया और 390 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुईं।

तेज बारिश ने दिल्ली में बारिश के आंकड़ों को सामान्य से ऊपर पहुंचा दिया है। 24 अगस्त तक सफदरजंग में 191.1 मिमी की जगह 246.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 29 फीसदी ज्यादा है। पालम में 227.2 मिमी बारिश हुई, जो 28 फीसदी ज्यादा है, जबकि लोदी रोड पर 233.2 मिमी बारिश हुई, जो 22 फीसदी ज्यादा है।

सोमवार की भारी बारिश के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुग्राम में सभी कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी विभागों और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को मंगलवार को वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई करने का निर्देश दिया। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि आगे की बारिश से लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो और शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने।

--आईएएनएस

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