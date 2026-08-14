दिल्ली के इस अस्पताल में 37 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती का अवसर, 18 अगस्त को वॉक-इन इंटरव्यू

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खास मौका सामने आया है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसायटी (जेएसएसएचएस) ने एड-हॉक आधार पर विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के कुल 37 खाली पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

जेएसएसएचएस ने जिन विभागों में 37 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें एनेस्थीसिया में 5, बायोकेमिस्ट्री में 2, कार्डियोलॉजी में 1, सीटीवीएस में 4, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 3, जीआई सर्जरी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 2, नेफ्रोलॉजी में 3, न्यूरो-सर्जरी में 1, न्यूरोलॉजी में 4, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1, ऑन्कोलॉजी में 2, पैथोलॉजी में 2, रेडियोलॉजी में 3 और यूरोलॉजी में 2 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय अंतिम तिथि के दोपहर 2 बजे तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें।

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित स्पेशलिटी में डीएम/एमसीएच/डॉएनबी/एमडी/एमएस; बेसिक स्पेशलिटी में एमडी/एमएस, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव हो (इनमें से 1 वर्ष का अनुभव संबंधित सुपर स्पेशलिटी में हो तो बेहतर है); एमबीबीएस के साथ 3 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 2 वर्ष का अनुभव संबंधित स्पेशलिटी में होना चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु बायो-केमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 50 वर्ष और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जनरल/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 30 जून 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, वॉक-इन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक फिटनेस के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 67,700 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा, कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

वॉक इन इंटरव्यू 18 अगस्त को सुबह 10.30 बजे से आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से जेएसएसएचएस पहुंचने के अलावा आपने साथ भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो जनरल के लिए 1,000 रुपए और ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए तय किया गया है। वहीं, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जेएसएसएचएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालकर उसे 'निदेशक, प्रशासनिक ब्लॉक, पहली मंजिल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (जेएसएसएचए), सी-2बी, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058' पते पर डाक के माध्यम से तय समय सीमा के अंदर पहुंचा दें।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि जेएसएसएचएस की ओर से यह नियुक्ति 89 दिनों की अवधि के लिए होगी, जिसे 89 दिनों के कार्यकाल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर तब तक जब तक कि यह पद किसी रेगुलर सीनियर रेजिडेंट से भर नहीं लिया जाता। वहीं, सीनियर रेजिडेंसी स्कीम के अनुसार किसी भी स्थिति में कार्यकाल को सीनियर रेजिडेंसी के 3+1 वर्ष पूरे होने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा।

--आईएएनएस

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