दिल्ली सरकार मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाएगी: स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार चरणबद्ध तरीके से स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और सुपर-स्पेशलिटी (एसएस) मेडिकल सीटों का विस्तार करके राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है।

ग्रीनफील्ड योजना के तहत, इंदिरा गांधी अस्पताल (आईजीएच), द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से संबद्ध निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150-150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित हैं, जिससे कुल 300 नई यूजी सीटें जुड़ेंगी।

ब्राउनफील्ड योजना के तहत, डॉ. बीएसए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस की क्षमता 125 से बढ़ाकर 200 करने का प्रस्ताव है, जबकि मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (एमएआईडीएस) में बीडीएस की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है।

स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एमएएमसी में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 260 से बढ़ाकर 295 करने का प्रस्ताव है, यानी 35 सीटों की वृद्धि। वहीं, एमएआईडीएस में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 22 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव है। बीएसए मेडिकल कॉलेज में भी 24 सीटों वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में योग्य चिकित्सा और दंत चिकित्सकों की कमी को दूर करना और दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि रोडमैप के तहत सरकार ने तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार और स्नातकोत्तर एवं उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह विस्तार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत पर्याप्त और उच्च प्रशिक्षित मानव संसाधनों द्वारा समर्थित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित डॉक्टरों, विशेषज्ञों और सुपर-विशेषज्ञों का एक स्थायी समूह तैयार करना है जो दिल्ली के नागरिकों की सेवा कर सकें।

पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार चिकित्सा शिक्षा क्षमता के योजनाबद्ध और चरणबद्ध विस्तार पर काम कर रही है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि बुनियादी ढांचा, संकाय और रोगी देखभाल संबंधी आवश्यकताएं भी इसके साथ-साथ बढ़ें।

--आईएएनएस

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